El oficialismo busca prorrogar enDiputados un“impuestazo”por cinco años:JxC apoyaría si se realizan cambios

Ganancias, Bienes Personales, IVA e Impuesto al Cheque: qué exige la oposición para acompañar el proyecto

Con el visto bueno del ministro de Economía, Sergio Massa, diputados buscará aprobar hoy firmar un dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto y Hacienda para prorrogar por cinco años la vigencia de diferentes impuestos entre los que se destacan Ganancias, Bienes Personales y a los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias.

Para el Gobierno la aprobación de este plazo es de suma importancia ya que en diciembre caduca la prorroga actual de algunos de los impuestos que más impacto tienen en las arcas del estado. Según pudo confirmar Infobae, el Frente de Todos también aspira a que se extienda la vigencia de los impuestos del Monotributo, las asignaciones específicas en el IVA, el adicional de Emergencia de los cigarrillos y el Fondo para la Educación y de Promoción Cooperativa.

Para ser aprobado en comisión, el Frente de Todos no tendrá problemas ya que cuenta con la mayoría necesaria para que la semana que viene sea tratado en el recinto. Allí se da por descontado que toda la bancada oficialista acompañara el proyecto y que se sumarían los diputados del interbloque Provincias Unidas y del interbloque Federal.

Sin embargo, todavía es una incógnita qué hará el bloque de Juntos por el Cambio que podría partirse en la votación: mientras el sector radical, que cuenta con diputados que responden a gobernadores, adelantó que votará a favor en un intento de fortalecer las arcas provinciales, el grupo de legisladores del PRO todavía no ha establecido una posición ya que atenta contra su compromiso de que no se aumenten los impuestos, a su vez que es contrario al Consenso Fiscal firmado durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Para apoyar el proyecto, el bloque opositor propone negociar: según pudo reconstruir Infobae, la oposición pedirá -en principio- dividir el proyecto para poder poder hacer planteos particulares en cada tributo. Sectores del PRO y el radicalismo estarían de acuerdo con la prórroga de Ganancias, pero intentarán votar en contra de la prórroga de Bienes Personales o negociar un retorno a sus alícuotas de 2019.

Otro de los requisitos que le exigirán al oficialismo es extender las asignaciones específicas en el IVA por dos años y no por cinco. Además, pretenden aumentar el monto que se puede pagar a cuenta de Ganancias del impuesto al cheque.

No obstante, desde Juntos por el Cambio ya adelantaron que no votarán el proyecto del oficialismo si avanza tal como está. “Si no aceptan ningún cambio podríamos avanzar con un dictamen propio o votar negativamente artículos en particular en el recinto; las conversaciones recién comienzan”, señaló un diputado del PRO al mismo medio. Todos los impuestos son coparticipable, por lo que el rol de los gobernadores podría ser determinante.

Con información de Infobae