El Oficialismo negocia con la oposición espacios en comisiones clave del Congreso

El receso de invierno está generando tensiones entre La Libertad Avanza y algunos bloques del sector dialoguista, aquellos legisladores que fueron cruciales para aprobar las primeras leyes del presidente Javier Milei, como la Ley Bases y el paquete fiscal. La disputa se centra en la conformación de comisiones bicamerales que integran senadores y diputados, de acuerdo con el número de representantes de cada fuerza en las Cámaras del Congreso.

Primero surgieron roces en enero entre el oficialismo y Unión por la Patria por la integración de la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de validar los DNU del Poder Ejecutivo. A pesar del reclamo del senador José Mayans y del diputado Germán Martínez por ocupar la mitad de los lugares de la comisión, los libertarios sumaron a Lisandro Almirón y nombraron al senador Juan Carlos Pagotto como presidente.

Actualmente, las tensiones son entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el bloque Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Pichetto, quien también representa al espacio Innovación Federal, sumando un importante número de 31 diputados nacionales con conexiones en diversas provincias. La disputa se centra en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Pichetto buscaba un lugar destacado para el diputado Emilio Monzó, pero Menem otorgó otro lugar a los libertarios. En esta comisión estarán los diputados oficialistas Gabriel Bornoroni y César Treffinger, la diputada radical Mariela Coletta y Cristian Ritondo del PRO, además de los senadores Enrique Goerling Lara (PRO), Mariana Juri (UCR), Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Edith Terenzi (Cambio Federal).

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia cobra relevancia debido a la reestructuración del área de inteligencia liderada por el presidente Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. Recientemente, el jefe de Estado firmó el DNU 614/2024, que disuelve la AFI y crea la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), junto con otros organismos dependientes de la presidencia. Todavía falta incorporar tres senadores y tres diputados en esta comisión y decidir quién será su presidente. Aunque el oficialismo ha mantenido conversaciones con el PRO, es probable que la presidencia recaiga en Edgardo Kueider, quien votó a favor de la Ley Bases.

Además, la negociación incluye la conformación de otras comisiones bicamerales como la de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, Mixta Revisora de Cuentas y Administradora de la Biblioteca del Congreso. La vicepresidenta Victoria Villarruel completará las designaciones en estas comisiones a principios de agosto.

La tensión se ha intensificado debido a la falta de definición sobre la incorporación de un representante de Pichetto en la Bicameral de Reforma del Estado, especialmente relevante en el proceso de privatizaciones que se abrirá tras la sanción de la Ley Bases. Monzó solicitó que su bloque no sea recompensado tras no obtener una silla en la Bicameral de Inteligencia. Desde Hacemos Coalición Federal aseguran que no se cumplió el acuerdo político alcanzado con La Libertad Avanza y la relación entre ambos sectores se ha enfriado. El oficialismo sabe que necesita mantener el equilibrio entre los sectores y contar con los bloques liderados por Pichetto, Ritondo y Rodrigo de Loredo para tener mayorías en la Cámara de Diputados.

La Ley de Reforma del Estado, sancionada al comienzo de la gestión de Carlos Menem, estableció la creación de una Comisión Bicameral de Reforma del Estado y seguimiento de las privatizaciones. Esta comisión está integrada por 12 miembros y su misión es coordinar entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional.

De las 41 empresas que Milei propuso privatizar, solo quedaron ocho en el proyecto final aprobado por el Congreso: Intercargo SAU, Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Agua y Saneamientos Argentinos S.A., Belgrano Cargas y Logística S.A., Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. y Corredores Viales S.A.

El artículo 13 de la Ley Bases estipula que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones debe ser informada sobre la modalidad y procedimiento seleccionado, cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente, y las medidas adoptadas para garantizar transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión. Por este motivo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher, están pendientes de quién presidirá esta estratégica comisión.