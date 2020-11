El ‘Ogro’ Fabbiani reveló cuál era el “buchón” en aquel vestuario de River Plate

El delantero de 37 años habló sobre la etapa que estuvo en el conjunto millonario junto a jugadores de la talla de Marcelo Gallardo y Ariel Ortega

El paso de Cristian Fabbiani por River Plate no cumplió con las expectativas deportivas que generó su llegada al club. Sin embargo, pese a tratarse de una estadía corta, tuvo el tiempo suficiente para dejar suficiente tela como para cortar.

Ahora en su participación en el programa de Sebastián Vignolo volvió a recordar aquellas épocas y reveló cuál era el “buchón” del plantel de entonces. “Vos fuiste duro con Paulo Ferrari”, le dijo el conductor del ciclo.

“El buche… (sic) era la realidad y lo que sabía todo el plantel en ese momento. No me hagas hablar Pollo que salimos en todos lados”, contó el Ogro con su particular estilo. “Me acuerdo que hizo un gol en cancha de Quilmes y yo justo puse ‘hizo el gol el buchón’”, añadió sobre una publicación que subió a Twitter.

“De los dirigentes”, contestó respecto de a quién le llevaba la información de lo que sucedía en el vestuario que integraban Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Radamel Falcao, entre otras figuras de renombre. “Cuando hay un buchón el plantel se tiene que juntar y lo tienen que echar”, sostuvo a continuación.

“Justo después yo me fui, no sé qué pasó. Pero llegó un técnico y lo echó, porque sabía lo que pasaba”, acotó ante las preguntas del resto de los periodistas que integraron el panel de ESPNF90.