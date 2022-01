El oscuro pronóstico de Carlos Melconian para el Gobierno en 2022 y su recomendación sobre el dólar

Dijo que seguimos en “berretalandia”, en referencia a la estrategia que implementa el Gobierno en la negociación con el FMI

Carlos Melconian esbozó un duro análisis sobre la gestión de Alberto Fernández y la describió como “irrecuperable”. Criticó la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo que con la actual estrategia seguimos en “berretalandia”.

En declaraciones a Radio Mitre, explicó que el Gobierno no tenía retorno y que necesitaba un “cambio de régimen”. “Hablo en el sentido amplio, desde la voluntad política. Después está cómo piensa el Gobierno, su ideología, para dónde quiere ir. Si quieren o no acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pedir cosas que no existen en el mundo. Después nos perdemos en hablar del rebote, si estamos creciendo y si puede continuar, toda una fantasía”.

Y agregó: “No es un cambio de política macroeconómica, sino un cambio organizacional, que lo puede dar la aparición de un 10 de diciembre de 1983 [cuando Raúl Alfonsín asumió la Presidencia], de un 8 de julio de 1989 [cuando asumió Carlos Menem], de esas efemérides donde viene el golpe de timón de la mano de los partidos políticos, de un correcto diagnóstico, de los concesos que corresponden y de saber que necesitas un cambio desregulatorio, organizacional, de cómo funciona la economía. Además, de la diaria: el dólar, la inflación”.

Sobre la derrota electoral del oficialismo destacó que la población estuvo “a la altura de las circunstancias”, mientras que “Si vos analizas lo que ha ocurrido políticamente desde la elección, les importa tres pelotas”.

Sobre la inflación

Melconian afirmó que “desde 2007 el sector privado no contrata un trabajador formal en la Argentina”. Si no se genera empleo, entonces “las reformas vienen de facto. Eso es muy desordenado, desorganizado. La política tributaria y del gasto público es un tema que se desmadra en los 2000 y que nunca más se rectificó voluntariamente por la política. ¿Cuál es el ajuste que de facto hace el mercado? La inflación, porque la tasa se ocupa de licuar, de recaudar”.

De esa manera, sentenció que el gobierno del Frente de Todos vivía de la inflación y que “al que más caga es al que estás diciéndole que lo representas”.

El problema de la brecha cambiaria

El ex presidente de Banco Nación definió que la estrategia del Gobierno para negociar con el Fondo generaba un “peligro de espiralización” de la inflación, lo que dificulta la salida del aumento de precios y salarios. “Como le dan vuelta y esquivan al Fondo, crean más incertidumbre todavía. Cuando digo que la espiralización es evitable, no estoy hablando de un gran país, sigo en berretalandia. Lo único que tienen que corregir para seguir berretadurando es este 15% atrasado. Le dan vueltas. Entonces, sí podes hacer macanas. Si fueran vivos: son socios de la inflación, corrigen eso y van para adelante. No les importa otra cosa”.