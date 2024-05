El Pacto de Mayo tambalea y gobernadores presionan por un acuerdo «paralelo»: la lista de exigencias

«Milei tiró la toalla y está entregado», admiten puertas adentro del Gobierno. ¿Cuáles son los reclamos por los que insisten los mandatarios provinciales?

La Ley Bases se trabó en el Senado, no habrá dictamen esta semana y la sanción podría demorarse varios días. El Pacto de Mayo podría postergarse para el 20 Junio, o el 9 de Julio y los gobernadores exigirán otro acuerdo, diferente al que había propuesto el presidente Javier Milei el 1° de marzo: incluirá un compromiso por la educación pública, su financiamiento, el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas y la igualdad de subsidios entre el AMBA y el interior del país.

«Hay una suerte de levantamiento generalizado entre los gobernadores y tambalea el Pacto de Mayo», señaló a iProfesional un funcionario muy cercano a Milei en la Casa Rosada. En el propio entorno empiezan a visualizar las debilidades del presidente libertario para operar la política.

Milei tuvo este martes una jornada cambiante. Por un lado, celebró la desaceleración de la inflación en abril del 8,8% y por otro comenzó a ver licuarse el Pacto de Mayo de diez puntos, al que convocó en la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa.

«Milei tiró la toalla y está entregado. Dijo en la reunion de gabinete que si no es en mayo, el pacto será el 20 de junio, Día de la Bandera, o el 9 de Julio, Día de la Independencia», señaló otro funcionario. Milei repitió esa idea en una breve entrevista televisiva con C5N luego de inaugurar el busto del ex presidente Carlos Menem en el Salón de los Bustos.

A espaldas de Milei, gobernadores arman un Pacto de Mayo «paralelo»

Lo que no sabe el Jefe de Estado es que los gobernadores cocinan el «otro pacto», con exigencias casi inaceptables para el Presidente. Surgió de una iniciativa de los referentes patagónicos, los más díscolos: lo hablaron con los del Norte Grande y luego se sumaron los del Centro. Por ahora no participan, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad y la región Cuyo.

En los primeros borradores de ese nuevo pacto, que en rigor es una contraoferta a Milei, se busca consolidar un compromiso del Presidente por preservar la educacion pública, el financiamiento educativo, la equidad de subsidios entre el interior y el AMBA y un compromiso por reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Por la demora de la Ley de Bases, Guillermo Francos no descarta postergar el Pacto de Mayo con gobernadores.

También reclaman la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el reequipamiento para las Fuerzas Armadas y la Prefectura para cuidar la riqueza pesquera, el reinicio de todas las obras públicas, la eliminación de los descuentos en impuestos coparticipables, la reparación del pasivo ambiental generado por YPF, el derecho de las provincias a intervenir en obras hidroeléctricas, y la reanudación de obras bioceánicas de integración con Chile a través de pasos fronterizos.

Posiblemente, el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, hable del espinoso tema este miércoles con su par de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando este le entregue a Chubut unas ambulancias bonaerenses. Ambos mandatarios son buenos aliados pese a militar en fuerzas políticas opuestas.

Por otra parte, se caen los apoyos al Pacto de Mayo. Kicillof confirmó que no lo firmará. Lo mismo adelantaron Ricardo Quintela, de La Rioja; Sergio Ziliotto, de La Pampa; Gildo Insfrán, de Formosa; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, y santacruceño Claudio Vidal.Ricardo Quintela sostuvo: «Al Pacto de Mayo no voy a ir. Antes de un pacto existe una conversación previa y esto es una imposición. Varios gobernadores no nos vamos a someter a eso». En dudas estan Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Alberto Weretilneck (Rio Negro).

Además, Kicillof busca generar amigos por fuera del peronismo para fortalecerse en su pelea contra el diputado Máximo Kirchner, que tiene respaldo de su madre y ex presidenta Cristina Kirchner. El gobernador bonaerense busca respaldo en los demas patagónicos ademas de Torres: Sergio Ziliotto, de La Pampa; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Rolando Figueroa, de Neuquén, Claudio Vidal, de Santa Cruz, y Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, que por atender esos compromisos dejó esperando a amigos en CABA y canceló reuniones.

Entre esos mandatarios comenzaron a visualizar la debilidad de Milei por no poder conseguir los números para firmar el dictamen de la Ley Bases y del Pacto Fiscal en el plenario de comisiones del Senado. Es por eso que el Presidente comenzó a deslizar de postergar el Pacto de Mayo. Primero lo hizo el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Incluso, Francos deslizó la posibilidad de convocar a la CGT, que hace la semana última convocó a su segundo paro general en el mandato de Milei. Pero las demoras en el Senado desinflaron el programa de celebrar el Pacto de Mayo el sábado 25 de mayo en Córdoba.

El programa era un acto protocolar en el Palacio de Justicia de Córdoba, precisamente en el Salón de los Pasos Perdidos. La hermana del mandatario nacional, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, había ido a ver las instalaciones del palacio pero en los últimos días el gobierno de Córdoba no recibió novedades ciertas.

El chubutense Ignacio Torres y otros gobernadores patagónicos se resisten a los cambios que propone Milei.

En ese contexto, los gobernadores de la Patagonia tomaron contacto con los del Norte Grande (Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, Chaco, La Rioja, Coarrientes y Catamarca), muchos de los cuales son aliados dialoguistas de Milei, y les propusieron los puntos de otro Pacto, que tiene más que ver con los intereses provinciales.

Un mandatario reveló que ahora están los gobernadores del Centro haciendo aportes al documento: Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. «Provincia de Buenos Aires, CABA y Cuyo de momento no participan», explicó otro mandatario. Por ahora el documento se maneja en la máxima reserva.

La lista de exigencias que preparan los gobernadores

Entre los diez puntos, se destacan:

La integración con Chile con obras de infraestructura de corredores bioceánicos acordados entre los ex presidentes Carlos Menem y Patricio Aylwin. Reinicio de las obras de infraestructura vial, saneamiento, comunicación, transporte eléctrico y gasífero, hídricas, portuarias y aeroportuarias, viviendas con financiamiento de organismos multilaterales de crédito. Eliminación de descuentos de impuestos coparticipables. Reparación del pasivo ambiental generado por YPF SA en yacimientos hidrocarburíferos. Derecho de las provincias a intervenir en concesiones de las centrales hidroeléctricas. Defensa irrestricta de la educación pública y gratuita y actualizar sus partidas. Reclamo permanente e irrenunciable de soberanía sobre las Islas Malvinas Garantizar la equidad de subsidios entre el interior y el AMBA. Avanzar en la Base Naval Integrada Ushuaia Equipamiento de las Fuerzas Armadas y de la Prefectura Naval para controlar el Mar Argentino y proteger los recursos pesqueros.

Por supuesto, estos puntos no fueron aun enviados a la Casa Rosada y ni siquiera Milei imagina que los gobernadores le harán esta contrapropuesta. Por ahora, el Presidente se concentra en acelerar el dictamen de las leyes Bases y Pacto Fiscal. Según fuentes de la Casa Rosada, Milei les recriminó a los negociadores suyos por la demora.

Milei depende de la UCR para aprobar la Ley de Bases

«Ustedes me habían dicho que el jueves había dictamen, después este martes y ahora no hay número», se ofuscó, según señalaron funcionarios que dejaron trascender el enojo. Para acelerar el trámite, Francos y el asesor presidencial Santiago Caputo se habían reunido el viernes último con el senado Martín Lousteau, que se convirtió en el interlocutor del gobierno de Milei.

El oficialismo depende de la UCR para que la Ley de Bases avance en el Congreso.

En el Senado, aseguran que Lousteau está reescribiendo la Ley Bases y en especial el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para no dejar tantas facilidades a empresas en detrimento de las nacionales, que verían resentida su competitividad.

En principio, el bloque de la UCR, que tiene 14 senadores, tiene la llave de la aprobación en general, aunque dentro del bloque Lousteau, Pablo Blanco y otros podrían votar en contra de la delegación de facultades al Presidente por dos años, o morigerarlas, así como tumbar la restitución del impuesto a las ganancias o a los bienes personales.

«Está muy dividido. Nosotros vamos a hacer aportes para mejorar las cosas que hasta los propios funcionarios dicen que están mal. El proyecto va a ir a Diputados con seguridad», dijo a iProfesional un senador de la UCR. En la Cámara baja se busca un acuerdo con todos los bloques para que el cuerpo legislativo no objete los cambios que le haga el Senado, con lo cual la negociación se duplica. «Se va a trabajar para eso para que Diputados no rechace los cambios que le haga el Senado», dijo una alta fuente legislativa.

El proyecto de Ley Bases será reformado casi íntegramente al igual que el Pacto Fiscal. «Milei ya no tendrá las leyes que buscaba sino leyes mucho más suaves porque no había número para votarlas», señalaron las fuentes libertarias. Ahora comienzan a visualizar que fue un error haber enviado leyes tan diversas y tan largas en su articulado. Si el dictamen sale el jueves 23 de mayo, el recinto lo podrá tratar recién el 30 y es por eso que no llegaría el 25, el Día de la Revolución de Mayo, a Córdoba. Ahora piensan en el Día de la Bandera o de la Independencia, pero se ignora el lugar, en principio podría ser en Córdoba o en Tucumán.