El padre de Guillermo Pérez Roldán respondió a las acusaciones de estafa y maltratos de su hijo

2020-05-28

El extenista argentino reveló días atrás que su papá lo golpeaba cuando perdía y dijo que le robó 5 millones de dólares.

El mundo del tenis y del deporte argentino se sorprendió días atrás con la fuerte confesión del extenista Guillermo Pérez Roldán sobre el maltrato físico que sufrió de parte de su padre cada vez que perdía un partido. Además, lo acusó de haberle robado entre 4 y 5 millones de dólares.

Hoy, Raúl Pérez Roldán respondió con evasivas a los dichos de su hijo, que a los 50 años decidió romper el silencio y contar una problemática que le provocó mucho sufrimiento y dificultades económicas. «Es una cuestión familiar», se excusó ante la consulta periodística.

«Yo no quiero dar ninguna opinión, ninguna defensa y mucho menos en contra de mi hijo o a favor mío. Este es un asunto familiar que se tiene que arreglar familiarmente, pero como en casi todas las oportunidades, el periodismo daña. Y entonces yo no voy a emitir opinión», respondió Raúl Pérez Roldán al diario La Nación, medio en el que su hijo Guillermo había contado su verdad.

«Yo no compro ese diario y no lo vi, y como digo, son cosas familiares y para arreglarlas familiarmente, internamente», agregó el exentrenador y formador de tenistas en Tandil.

«No voy a hablar con nadie primero para avisarle si voy a hablar o no. Es, como repito, un tema absolutamente familiar. Ni una, ni media, ni un cuarto de palabra en contra de Guillermo ni en defensa de lo que él haya dicho. Nos juntaremos en alguna oportunidad. Chile está complicado con el coronavirus, nosotros también y no es el momento. No se puede viajar. Así que esto, indudablemente, no se puede hablar por teléfono y ya veremos. Es todo», finalizó.

Guillermo Pérez Roldán vive actualmente en Santiago de Chile, luego de muchos años en Italia, donde tiene dos hijas. Acaba de ser papá nuevamente en su segundo matrimonio. Le dio una entrevista al diario La Nación y luego de la misma decidió ampliar su declaración para acusar a su padre por maltrato físico y estafa. Lo hizo a través de audios de WhatsApp.

En su declaración, el extenista que llegó a ser número 13 del mundo, contó que su padre le pegaba «trompadas en la boca» o lo golpeaba en la cama «con un látigo» cuando perdía un partido en el circuito profesional. También denunció que cuando se retiró le vaciaron la cuenta bancaria y le faltaron «4 o 5 millones de dólares».