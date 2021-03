El Papa en contra del documento que rechazó las bendiciones a parejas del mismo sexo

El Sumo Pontífice pidió a los católicos actuar con «cercanía, compasión y ternura»

Al reflexionar sobre el Evangelio del día durante la tradicional oración mariana del Angelus, el papa Francisco comentó que “también hoy mucha gente, a menudo sin decirlo implícitamente, quisiera ver a Jesús, encontrarlo, conocerlo”. “Nosotros también debemos responder con el testimonio de una vida que se entrega en el servicio, de una vida que toma sobre sí el estilo de Dios —cercanía, compasión y ternura— y se entrega en el servicio. Se trata de sembrar semillas de amor no con palabras que se lleva el viento, sino con ejemplos concretos, sencillos y valientes, no con condenas teóricas, sino con gestos de amor”, dijo, en palabras que agregó al texto que tenía preparado y en lo que pareció una clara alusión al “responsum” de la CDF.

“Entonces el Señor, con su gracia, nos hace fructificar, incluso cuando el terreno es árido por incomprensiones, dificultades o persecuciones, o pretensiones de legalismos o moralismos clericales. Esto es terreno árido”, agregó.

Aunque no mencionó explícitamente al documento de la CDF, con estas palabras el papa Francisco pareció distanciarse del texto, que cayó pésimo entre los fieles homosexuales. El “responsum” aseguró que la Iglesia no puede bendecir las uniones de personas del mismo sexo, “porque no puede bendecir al pecado”. Recordó que para la doctrina de la Iglesia el único matrimonio sacramental posible es la unión indisoluble entre el hombre y la mujer y jamás entre personas del mismo sexo, uniones consideradas “no ordenadas al designio de Dios”.

Si bien el Papa “fue informado y dio su asentimiento” al “responsum” en cuestión, que fue escrito en respuesta al hecho de que sacerdotes alemanes ya suelen bendecir a las uniones de parejas gay, el documento llamó la atención al quedar en evidente contradicción con la pastoral abierta a los homosexuales que Jorge Bergoglio tuvo desde el principio de su pontificado.

Una alta fuente del Vaticano consideró “muy posible” que el Papa se refiriera durante el Angelus al “responsum” del lunes pasado de la CDF. Aseguró, en efecto, que las tres palabras mencionadas por el Papa, “cercanía, compasión, ternura” son “las verdaderas bendiciones de la Iglesia y de su pastor, para cada situación”. “Estas palabras son la verdadera medida del verdadero magisterio cuando iluminan las conciencias y guían a los fieles. Cualquier responsum y la doctrina que lo envuelve deberían elevarse a esa medida”, agregó.

Lo cierto es que el “responsum” del lunes pasado, que le gritó al mundo que “la Iglesia no dispone, ni puede disponer, del poder para bendecir uniones de personas del mismo sexo” (una victoria del ala ultraconservadora) desencadenó una verdadera “rebelión en la granja” católica.

Voces muy críticas se levantaron desde Alemania, donde en un sínodo –reunión de obispos y de laicos- está en debate el tema de las bendiciones y donde varios sacerdotes, en forma directa, adelantaron que van a desobedecerle a la CDF y van a seguir dándole su bendición a parejas gay.

“A la luz del rechazo de la CDF a bendecir uniones homosexuales, levantamos la voz y decimos: seguiremos acompañando a las personas que se comprometen en una unión duradera y bendeciremos su relación. No nos negamos a celebrar una bendición”, advirtieron através de sus redes sociales los sacerdotes Burkhard Hose y Bernd Moenkebuescher.

“Lo hacemos asumiendo nuestra responsabilidad de pastores que prometen a las personas en momentos importantes de su vida una bendición que solo Dios da”, explicaron. “Respetamos y apreciamos su amor y, además, creemos que la bendición de Dios está con ellos. Los argumentos y profundizaciones teológicas son suficientes. No aceptamos que una moral sexual excluyente y superada deba ser llevada sobre las espaldas por personas y amenace nuestro trabajo de cuidado pastoral”, agregaron.