El Partido Republicano denuncia irregularidades en el conteo de votos en Michigan y Wisconsin

Tanto Donald Trump como personal del equipo de campaña han denunciado irregularidades en dos estados claves para ganar la elección

Tras conocerse los últimos números del estado de Michigan que pusieron al candidato demócrata, Joe Biden, en la primera posición, desde el Partido Republicano comenzaron a plantear dudas sobre la veracidad de esos datos y que podría estar ocurriendo un fraude electoral.

Uno de los que se expresó fue, ni mas ni menos, que el actual presidente y candidato republicano, Donald Trump. El magnate utilizó su cuenta de Twitter para expresar su preocupación sobre lo que está sucediendo en el estado del norte del país: “Anoche estaba liderando, a veces sólidamente, en varios estados clave”, escribió el presidente. “Después, uno por uno, empezaron a desaparecer mágicamente, mientras vertederos de boletas sorpresivas eran contadas. MUY EXTRAÑO”, comentó.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!