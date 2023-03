El pase del año: Marcelo Tinelli debutó como director artístico de América y encendió el rating de LAM

Después de largas negociaciones, el conductor confirmó su participación en el directorio del canal de Daniel Vila y lo comunicó en una nota con Ángel de Brito que logró levantar por varios minutos las cifras agónicas de la emisora.

Después de finalizar su contrato con ElTrece, y quedar libre para decidir su futuro en la pantalla chica, Marcelo Tinelli confirmó su llegada a América TV.

Los abogados de ambas partes, tanto del canal propiedad del empresario Daniel Vila como los representes letrados del empresario, se pusieron de acuerdo en distintas cláusulas que faltaban cerrar para lograr el acuerdo que marca el regreso de Tinelli a la TV.

Así, acordaron que Marcelo Tinelli será el Director Artístico desde el 1 de mayo de 2023, para el año que viene asumir esa responsabilidad también en A24 y La Red, y ser la cabeza del grupo en el área de contenidos.

Tinelli, junto al directorio de América TV.

Y, como parte de su arribo a la emisora, llevará el Bailando al prime time de América desde julio, producirá otro programa “aún a definir si es por la tarde o el fin de semana” -aseguraron las fuentes- y hará un tercer programa de viajes con su primo Luciano El Tirri como partenaire.

Tinelli en LAM

“Estuve 34 años probando el saludo”, bromeó antes de anunciar que, durante abril, se dedicará a ver cómo trabajan en todos los programas del canal y ya, en julio, volverá con el Bailando… “Es un formato rendidor que me dio muchas alegrías”, dijo. El clásico ciclo irá en el prime time, a partir de las 22.

Cabe señalar que el mega show del Bailando requiere de un espacio acorde a las circunstancias, para lo cual el conductor habría pedido las instalaciones de La Corte, la productora cita en el barrio de Chacarita desde donde había hecho su programa hasta el año 2021, cuando se mudó a los estudios que Polka posee en Don Torcuato para achicar costos. Y también habría solicitado oficinas en los alrededores del canal para que el personal que lo secunda pueda trabajar con comodidad.

“No sé si puedo decirlo, pero hay algunas figuras con las que ya he hablado también y que me gustaría tener porque me parece que pueden hacer algo potente acá en América”, aseguró Marcelo.

“A mí me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano, algunos de los participantes me encantan. Alfa me gusta mucho. También me encantan otros participantes. Juli puede ser, es una chica divina. Sabía que mañana va a estar en LAM y por eso tiraba el dato”, reveló, para sorpresa de todos.

LAM, mejor posicionado ante Masterchef

Pese a que el relity de cocina midió 13 puntos, fue la medición más baja de “MasterChef” desde el comienzo del ciclo. LAM, con la entrevista a Marcelo Tinelli, promedió 5.0 puntos, y quedó tercero en su franja. Su pico fue de 6.3 quedando segundo en la franja mientras competía con Telenoche y es la medición más alta del programa de chimentos, desde que está en el canal del cubo.

Además, es la marca más alta del canal desde el 25 de noviembre de 2020 (fecha en que murió Diego Maradona) cuando Intrusos marcó también 5 puntos.