El Paso de Jama permanece cerrado: argentinos y turistas siguen sin poder ingresar al país desde Chile

Ya pasó más de un año y medio desde que comenzó la pandemia y muchos salteños que residen en el norte del país trasandino no pueden reencontrarse con sus familias. Viajar vía aérea resulta extremadamente caro.

Si bien se anunció en varias oportunidades que habilitarían el paso internacional de Jama para el turismo, aún no se efectivizó la medida, al menos en los hechos. Lo cierto es que hay confusión al respecto, ya que ingresando a la página https://www.argentina.gob.ar/seguridad/pasosinternacionales, en la pestaña fronteras y recomendaciones, el paso figura en verde como “abierto”, pero al llegar al lugar la gente no puede pasar. La información no especifica si se trata de una habilitación que rige sólo para el comercio internacional, es decir solo para camiones, o si alcanza también a los argentinos que quieren ingresar al país por tierra o los extranjeros por turismo. Sin embargo, si se sigue navegando por el portal se halla luego de mucho buscar el primer dato concreto en “Pasos con Chile: Jama, solo está abierto para cargas”.

Lo cierto es que hay muchos coterráneos que desde que comenzó la pandemia, a principios de 2020, no han podido visitar su tierra natal ni reencontrarse con sus familiares. Y ya pasó un año y medio.

En el listado de “seguro”, Jama no figura aún como sector habilitado. Hubo varios anuncios en los últimos tiempos y pedidos de las provincias norteñas a Cancillería, para que sea incluido como “corredor seguro”. Primero se había trascendido que podía abrirse el 15 de octubre último y luego el 1 de noviembre. Pero nada de esto sucedió. Pese a que el transporte de carga transita incesantemente de un lado a otro de dicha frontera.



“Usar otras vías es demasiado caro”

“Ingresar a la Argentina vía aérea es muy caro, al cambio el pasaje desde Santiago de Chile cuesta unos 100.000 pesos argentinos. No entendemos el por qué de tanta demora”, contó Ariel, un argentino residente en la región de Antofagasta, quien no puede reunirse con sus familiares salteños desde que comenzó la pandemia.



“Todavía está cerrado, porque no se ponen de acuerdo los gobiernos de Argentina y Chile. Eso me dijeron cuando llamé al Consulado”, señaló.

En el caso de Jujuy, que limita con Chile y Bolivia, sólo se autorizó la apertura del puente que une La Quiaca y Villazón.