El pedido de Guzmán que pone en vilo a los ministros de Economía de las provincias

La petición del ministro de Economía nacional de que las provincias se endeuden en pesos inquieta al resto de los ministros. con problemas por la pandemiaLa decisión del ministro de Economía Martín Guzmán de poner en marcha lapuso en vilo al resto de los ministros de Economía provinciales.

El ente fue creado para acelerar la renegociación “sustentable” con los acreedores de las provincias. Guzmán insistió en que no deben endeudarse en dólares, que deben priorizar los pesos y el alineamiento con la propuesta a los bonistas de la Casa Rosada. Su pedido despertó suspicacias.

Guzmán reconoce que son negociaciones y acreedores diferentes los de Nación y los de Provincias y que, a su vez, cada administración tiene una situación particular. Incluso para distritos como Córdoba , que este año registra un panorama más aliviado, la significativa caída de la recaudación por el freno a la actividad económica empuja a adelantar conversaciones con los bonistas.

Un vencimiento del próximo lunes por US$ 13 millones de un título local se cancelará con dólares que se compraron hace unos días. Circuló entre los ministros provinciales una versión de que el Banco Central no vendería las divisas a la provincia, pero no fue así; con cinco días de anticipación accedió al monto. El hecho de no pagar hubiese generado por un lado un cross default (alcanzaba a otros bonos) y, además, obligaba a la Nación a no autorizar el débito directo sobre la coparticipación que es la garantía.

En el caso de Buenos Aires, presentó ayer la propuesta de reestructuración de su deuda de US$ 7.148 millones; ofreció un período de gracia de tres años y una quita de capital del 7%, según un comunicado oficial . Neuquén asegura que tiene previsionados los fondos para los vencimientos del primer semestre aunque podría reperfilar la deuda en pesos. Chubut , que desde el año pasado arrastra problemas financieros, está renegociando porque aunque el grueso de la emisión está garantizada con regalías petroleras, la caja no alcanza para enfrentar los vencimientos.

Salta hace más de un mes que empezó a conversar con bonistas para cambiar el perfil de vencimientos de los $9600 millones (emisión en moneda extranjera y pesos). La Rioja buscó un acuerdo desde fines de febrero, cuando incumplió la cancelación de US$14,7 millones. No lo logró y, según dijeron voceros de Ricardo Quintela a La Nación , pagó al cierre de marzo a pedido de la Casa Rosada para no entrar en default. Ahora buscan prorrogar las próximas obligaciones.

Ministros de Finanzas de distintas provincias involucradas en negociaciones indicaron que los acreedores conocen en detalle las finanzas de cada distrito y las diferencias existentes, por lo que serán más o menos flexibles en las condiciones dependiendo de esa evaluación. “No van a aplicar la misma regla con todos”, resumieron a la vez que admitieron que la baja de ingresos producto de la crisis desatada por el Covid-19 “acelera” la necesidad de contactos porque se debe “replantear” todo lo planificado para el año.

Muy complicadas

Jorge Vasconcelos, economista del Ieral, plantea que la experiencia del post default de 2001/02 en la que la Argentina atravesó varios años sin salir de esa situación y aun así el PIB creció a muy buen ritmo e incluso la tasa de inversión se recuperó no es replicable porque no existen ninguno de los factores claves de aquel proceso: aceitada competitividad del sector privado, tras el duro “entrenamiento” que significaron los años de la convertibilidad; moderada presión tributaria, que favorecía el ciclo de ahorro a inversión del sector privado y elevada tasa de ahorro del estado, con un sector público nacional con superávit primario de entre 3 y 4 puntos del PIB por aquellos años.

A su entender, un nuevo default sería un acto de fuerte “sesgo anti-federal”. La Nación, dentro de todo, conservaría el manejo de las escasas reservas del Banco Central, es la que gestiona el fondo de la Anses y es la que puede apelar a la emisión monetaria a favor del Tesoro (aunque cambios en la Carta Orgánica del BCRA deberían pasar por el Congreso). “Para las provincias, aun las más ordenadas y precavidas en términos fiscales, hay muy pocos instrumentos disponibles”, resume.

En mayo Buenos Aires tiene vencimientos por US$21; Neuquén por US$18 y Santa Fe , US$9 millones (siempre entre moneda nacional y divisas) mientras que junio luce más complejo: Axel Kicillof debería pagar US$563 millones; CABA , US$33 millones; Córdoba, US$26 millones; Salta, US$6 millones. Los datos son de la consultora Fernando Marull y Asociados. En el segundo semestre los vencimientos son más livianos y recién en diciembre se registra uno global más alto, por US$136 millones.