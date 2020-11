El polémico juicio que le ganó uno de los músicos a Karina La Princesita: “Ella se comportó muy mal con nosotros”

El baterista en una de las bandas de la cantante, conocido como El Puma, salió a contestar sus acusaciones.

El Puma, uno de los músicos que le ganó un juicio a Karina La Princesita, salió a hablar tras las duras declaraciones de la cantante, indignada por el fallo en su contra que la obliga a pagar una importante suma de dinero.

“Me llama la atención que solo lo hayan hecho conmigo, sabiendo que yo cobraba dos mangos, que nos pagaban en negro y que nos hacían la liquidación de un sueldo atrás de una foto mía que yo compraba para darle a la gente. Entonces viendo eso, ¿por qué no lo hicieron todos?», acusó la jurado del Cantando respecto del juicio que perdió.

Pero ahora, en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), pasaron el audio de El Puma, quien tocaba el timbal y la batería electrónica en una de las bandas de La Princesita, con una versión distinta de lo dicho por la artista.

“A mí no me interesa hablar, porque estoy viendo por todos lados que ella está tirando palos para todos lados. No me interesa meterme en esa. Yo sé la clase de persona que es, y por algo tanta gente le hizo juicio a ella en la misma época que yo. Porque ella se comportó muy mal con nosotros”, empezó diciendo el músico.

Y prosiguió: “Yo siempre laburé con un montón de grupos y no tuve ningún tipo de problemas. Ella se comportó muy mal con nosotros, hasta el último tiempo dejó tirados a todos los músicos y se armó otra banda. Se quedó con dos músicos de la época en que yo estaba que también le habían iniciado juicio a ella. Los convenció para que solamente le hagan juicio a los hermanos Serantoni, y la verdad que yo nunca tuve nada con los hermanos Serantoni. Sabía quiénes eran, pero nunca hablé con ellos ni los vi”.

Y agregó el baterista en su audio: “Ella se tiene que hacer cargo de su parte. Después, lo que le quiera echar el fardo a otros, no sé, es problema de ella”.

“Lo que pasa es que esta clase de problemas tiene en general varias aristas, y puede ser que ella haya dado un paso en falso. Pero le está costando cara la equivocación y, por ahí, con una ignorancia sobre el tema desde lo legal, que no manejás y que, evidentemente, la descuidaron y mucho”, afirmó Karina Iavícoli.

“Yo no soy una persona de andar hablando en los medios ni nada. Y tampoco me interesa, porque el tema ya está cerrado, que pague lo que tiene que pagar y listo”, cerró el músico.