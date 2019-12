Posteo sin filtro de Sofía Bonelli, después de pelea con los hijos de Caniggia

Luego de la pelea con la mujer de Alex, generó más conflicto en la complicada relación familiar 17 de diciembre de 2019

Sofía Bonelli publicó un fuerte mensaje en sus redes

La relación entre Claudio Caniggia y sus hijos parece ir de mal en peor. Lejos de una reconciliación, y luego de conocerse un escandaloso video donde se ve al ex futbolista a los gritos con su hijo Alexander, ahora la novia del astro tiró más leña al fuego en un mensaje que publicó hace algunas horas en su cuenta de Instagram.

En un posteo lleno de improperios y vulgaridades, Sofía Bonelli dedicó unas fuertes palabras que tendrían como destinatarios a los hijos de su pareja.

“Alguna vez me dijiste ‘en la vida hay gente de mierda, gente que critica, juzga… gente que se fija en lo que hace el otro y no en sus propias miserias. No dejes que te afecte… hay que seguir pateando culos’”, señaló desde su cuenta de Instagram la periodista, quien hace pocos días tuvo un fuerte cruce con Macarena Herrera, la novia de Alex.

El duro posteo de Sofía Bonelli estaría dirigido a los hijos de Claudio Caniggia

Luego del regreso del Pájaro y su novia de su largo viaje en México, donde se comprometieron bajo un rito maya, se viralizó un video donde se los ve a Claudio y a su hijo en una fuerte discusión en el departamento de Puerto Madero, donde Caniggia enfrentó a su sucesor y lo habría echado del lugar. Play El video de la discusión de los Caniggia en el Faena

Pero el escándalo continuó entre las novias de ambos. Mientras Macarena habría increpado a Sofía en un ascensor del hotel, la morocha la acusó de intentar atropellarla con el auto.

“Yo dije en el ascensor algo, ella se dio por aludida; en ningún momento la nombré y tampoco le vi la cara. Yo jamás haría algo así, está bien que ella genera un montón de malestares a gente que yo quiero mucho, pero nunca amenazaría de muerte a nadie”, señaló Macarena luego del conflicto.

Sofía retrucó la palabra de la mujer, y en diálogo con el programa LAM sostuvo: “Es mentira que Claudio echó a sus hijos del departamento. Fue a hablarles para que la novia de Alex no me agreda más”, dijo la modelo, quien además confirmó que había perdido un embarazo: “No estoy embarazada, pero lo estuve y lo perdí a las pocas semanas”.

La interna familiar parece estar más candente. Mientras Charlotte se fue a España para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a su madre, Mariana Nannis, la relación entre su hermano mellizo y su padre parece estar en su peor momento. El ex jugador y el joven se agreden sin cesar y no pueden encontrar un punto de diálogo.

En una familia donde cada integrante que se suma aporta más conflicto, los Caniggia parece que están cada vez más lejos de la reconciliación y la paz familiar.