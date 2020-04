El presidente de la Conmebol eligió entre Boca y River con una frase contundente

Alejandro Domínguez, máximo directivo del ente que regula el fútbol sudamericano, habló de su relación con los dos clubes más poderosos de la Argentina y reveló una historia poco conocida, habló sobre los vínculos que lo unen ae incluso no dudó en elegir entre ambos equipos debido a su cercanía personal. En una entrevista con el Diario Olé, también recordó el episodio del gas pimienta en 2015 y contó una desconocida historia familiar.

El máximo dirigente del fútbol sudamericano siempre quedó inmerso en la polémica que engloba la rivalidad de los dos clubes más poderosos de la Argentina. Nunca faltaron las oportunidades para que de uno u otro bando lo acusen de favorecer al equipo contrario, sin embargo el propio empresario paraguayo contó su relación con cada club.

“Mi relación familiar y personal está mucho más cerca de Boca, no me hace de Boca ni de River. Mi padre y Alberto J. Armando eran compadres. Mis padres fueron padrinos del casamiento de Alberto, quien era padrino de mi hermano menor Emilio. Me une una amistad con muchos dirigentes de Boca“, reveló.

Por otro lado, rememoró el conflictivo cruce por los octavos de final en la Copa Libertadores de 2015: “El Tano (Angelici) y Christian Gribaudo sabían de mi postura, pero yo en ese entonces no influía sobre la Conmebol. A mí no me parecía que ese partido se tenía que definir en la Comisión Disciplinaria. Pero son cosas de la historia“, dijo.

“Yo no era presidente. Nosotros asumimos en el 2016. A mí me tocó cosas parecidas en el fútbol paraguayo y estoy convencido de que los partidos se ganan y se pierden en el campo de juego“, afirmó. Y agregó: “Estuve en desacuerdo con un partido en La Bombonera se defina en el escritorio“.