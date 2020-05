El primo de Messi reveló por qué Lionel no jugará en Argentina

Maximiliano Biancucchi confesó en una entrevista que su sueño es «verlo a Leo en, según las palabras de Maximiliano Biancucchi, primo del astro rosarino. Barcelona puede quedarse tranquilo.

En charla con Club 947, el ya ex futbolista confesó su deseo: “Es mi sueño poder verlo a Leo en Newell’s, aunque lo veo muy complicado”.

El motivo por el que Lionel no jugará en Argentina es la inseguridad: “Si no fuese por la inseguridad no tengo dudas que jugaría acá en la Argentina, eso es lo único que lo afecta a la hora de pensar en volver. La gente nunca lo termina de entender pero él tiene amor por este país”.

Biancucchi se refirió a la excitación de Rosario por el fútbol, que muchas veces se desmadra y se convierte en violencia: “Imaginate que Messi juegue un clásico, los nenes tienen que ir a la escuela, todo en una ciudad que es un infierno”.