El PROcon la mira en 2023:Macri volvió a las recorridas bonaerenses tras el acto federal de Larreta

Luego de queHoracio Rodríguez Larreta reuniera a candidatos provinciales y mientras Patricia Bullrich realiza actos en el interior, Mauricio Macri retomó este viernes sus recorridas bonaerenses y reunió a intendentes, legisladores, concejales y referentes provinciales. El expresidente pidió no discutir candidaturas y apuntó contra Cristina Kirchner: “Las ideas equivocadas han destruido a la Argentina”, dijo.

Macri inició su agenda en Pergamino, donde se reunió con el intendente Javier Martínez (PRO). Hizo una recorrida por las calles céntricas, saludó y se sacó fotos con vecinos y comerciantes, y se reunió con medio centenar de referentes de la Segunda sección electoral. Estuvo acompañado, como en la mayoría de las recorridas, por el diputado nacional Hernán Lombardi.

Más tarde se trasladó a Junín, donde visitó al intendente Pablo Petrecca (también del PRO), cercano al intendente con pedido de licencia de Vicente López y hoy ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri. El expresidente visitó el entrenamiento del club de fútbol La Favela y realizó otra caminata por el centro de la ciudad.

También tuvo un almuerzo con dirigentes del PRO de la Cuarta sección electoral bonaerense a quienes les recomendó, más que enfocarse en discutir nombres y candidaturas, poner énfasis en desarrollar y comunicar ideas y un proyecto de país.

“Lo importante son las ideas, que nos van a sobrevivir a todos nosotros”, dijo Macri. “Tenemos que explicarle a la gente que ahora no es que está fracasando solo el kirchnerismo, están fracasando ideas que no funcionan: no creer en la cultura del trabajo, en la meritocracia, en el esfuerzo personal, en ser parte del mundo, en la transparencia”, agregó.

Antes del regreso del expresidente a suelo bonaerense, en los últimos días aparecieron en Vicente López, La Plata, Ciudadela y otros puntos carteles sugerentes con la imagen de Mauricio Macri y del intendente de Lanús, Néstor Grindetti (PRO), que también ha manifestado sus intenciones de ir por la gobernación bonaerense. Los candidatos se siguen sumando.

El jueves, Horacio Rodríguez Larreta juntó en Palermo a más de un centenar de referentes del PRO y partidos aliados de todo el país, algunos de los cuales se perfilan como claros candidatos a gobernador en varios distritos de peso: Luis Juez, de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Claudio Poggi, de San Luis; Marcelo Orrego, de San Juan; Germán Alfaro, de Tucumán, e Ignacio Torres de Chubut.

El lunes, el mandatario porteño reunió en Buenos Aires a cerca de 40 dirigentes del PRO de la Primera y la Tercera sección electoral, muchos de los cuales aspiran a ser candidatos a intendentes.

Este viernes, junto al diputado nacional y próximo candidato a gobernador de Buenos Aires Diego Santilli, recorrieron el municipio de Luján, donde criticaron la convocatoria la misa por Cristina Kirchner que llevó adelante el oficialismo el sábado pasado en ese municipio.

Patricia Bullrich se planta como presidenciable y viajó a San Juan con un aliado radical

Patricia Bullrich, que también se planta como una de los presidenciables del PRO, tuvo igualmente una semana intensa de actividades con la mirada puesta en el 2023. El mismo lunes presidió un plenario en Olivos, junto a Javier Iguacel y Joaquín De la Torre, dos dirigentes candidateables, mientras el diputado Cristian Ritondo -también con aspiraciones a la gobernación con la venia de la titular del PRO- se mostró con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.

Luego, la exministra de Seguridad de la Nación viajó al interior con un dirigente del radicalismo que se instaló en los últimos días como un claro aliado en su armado presidencialista. Se trata del exgobernador mendocino, expresidente de la UCR y actual jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo.

Bullrich y Cornejo estuvieron el jueves en Mendoza y este viernes en San Juan, donde cargaron contra el gobierno local de Sergio Uñac, que avanzó con la eliminación de las PASO en la provincia y con la sanción del retorno a la ley de lemas.

La foto en San Juan dejó un dato: está el diputado nacional Marcelo Orrego, que buscará la gobernación en la provincia y que el jueves había estado en la cumbre “federal” de Rodríguez Larreta.

“El pueblo elige un camino y a los que tenemos vocación de liderarlo, no hay aparato, cambio de reglas, ni poder político que lo frene. Hablamos de un cambio de sistema, republicano, productivo, que cuide a los trabajadores y una educación que vuelva a ser orgullo de todos los argentinos”, dijo Patricia Bullrich en un acto en San Juan.