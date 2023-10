El pronóstico tranquilizador de Juan Carlos De Pablo para después de las elecciones: “El lunes va a ser un día normal”

El analista consideró que hay “una angustia exagerada” y estimó que, luego de las elecciones, no habrá diferencias en el escenario económico

Juan Carlos de PabloFabian Marelli

El economista Juan Carlos De Pablo se mostró en desacuerdo con la idea generalizada de la incertidumbre que se percibe en la sociedad debido al resultado de las elecciones generales del domingo próximo y consideró que “el lunes va a ser un día normal” más allá de los resultados en las urnas. “Las angustias están totalmente exageradas”, dijo durante su participación en +Noticias, el programa que conducen José del Rio y Pablo Rossi en LN+.

“El lunes la vida sigue, los bares no cierran, es todo momentáneo, es todo cualitativo. Cuando vas a supermercado, las góndolas no están vacías: el lunes va a ser un día normal”, afirmó.

En la misma línea, desestimó que el país esté atravesando una etapa de hiperinflación pese a la permanente suba de precios. “Se dicen tantas cosas en la campaña… pero no hay hiper en la Argentina. La situación esta complicada, no tenés gobierno, el ministro de Economía hace lo que puede sabiendo que no tiene gobierno”, agregó en alusión al también candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

El analista evaluó, en ese contexto, que ”desde las elecciones de 2021 este gobierno no existe políticamente”, con lo cual “hacer política económica cuando el gobierno no existe es dificilísimo”.

Pese a estas circunstancias, relativizó las posibilidades de que pueda haber un salto significativo postelectoral. “Son los días previos a la elección, me contaron que alguien quería comprar material y no había, le digo ´calmate, andá el lunes, te lo vana vender, desabastecer no es una lógica, es un fenómeno chiquitito, limitado, la mayoría de los productos está, salvo estos días”, observó.

Más allá de lo que digan las urnas, De Pablo se refirió a las condiciones que debería tener y a las funciones que debería cumplir la persona que suceda a Alberto Fernández y estimó que “el próximo presidente o la próxima presidenta tiene que hablar como Presidente, no como ministro de Economía, tiene que entusiasmar, y la gente tiene que decir ‘mirá, llegó una persona normal; dentro de eso está la política económica; dentro de eso, la política fiscal; dentro de eso, tiene el ajuste. Pensar que el próximo gobierno va a decir ajuste fiscal´ no, tiene que entusiasmar´”, expresó.

“El presidente es un tipo importante, tiene mucho poder, ¿te imaginás un gobernador poniendo a prueba el presidente el primer día? ¿te imaginás poniéndole la proa el primer día? Van a ver con qué empieza primero: el presidente es un tipo muy poderoso para que el primer día le pongan la proa”, reflexionó.

En cuanto a las señales que el dirigente que asuma al frente de la Cara Rosada debería enviarle al Banco Central -organismo que el candidato de la Libertad Avanza (LLA),Javier Milei, colocó en el centro de la escena a partir de sus propuestas para cerrarlo-, el economista reparó e la importancia de instrumentar las herramientas para alcanzar “el equilibrio fiscal”

“La única razón de que el gobierno no emita es que no le vayan a pedir plata: si queremos hablar en serio, decile qué va a hacer en materia fiscal”, graficó y, en desacuerdo con las ideas del libertario, remarcó que “el Banco Central tiene varias funciones, de regulación financiera, con lo cual, pensar en cerrarlo es una bobada”.

En este escenario con diversas complejidades, donde el domingo se definirá si hay un nuevo nombre al frente del Ejecutivo o si habrá una segunda vuelta- De Pablo evaluó que “lo que la gente está esperando es un rumbo concreto, cosas normales, tipos normales, que digan cosas normales”. “Y ojalá eso ocurra a partir del 10 de diciembre”, concluyó.