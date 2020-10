“El que labura, cierra; y el que usurpa, hace negocios”: furia de intendentes de Cambiemos con Kicillof

«La angustia de muchos de nosotros se genera porque hay políticos que dicen que están a favor de la propiedad privada mientras entregan planes sociales a personas que usurpan tierras y luego no los desalojan, sino que les dan más plata», escribió el jefe comunal de Pinamar.

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, y su par de Vicente López, Jorge Macri, se mostraron furiosos con la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de entregar subsidios de hasta 300.000 pesos a familias vulnerables para evitar que las mismas tomen tierras.

En el marco de la toma en Guernica que el gobierno bonaerense no soluciona desde hace semanas y tras la decisión de Kicillof de crear un subsidio de hasta 50.000 pesos mensuales para “familias vulnerables” con el fin de evitar usurpaciones, Yeza publicó: “No se trata además de solo mencionar que se esta a favor de la propiedad privada, hay que tomar decisiones, invertir recursos y desplegar a las fuerzas de seguridad”. “La angustia de muchos de nosotros se genera porque hay políticos que dicen que están a favor de la propiedad privada mientras entregan planes sociales a personas que usurpan tierras y luego no los desalojan, sino que les dan más plata”, escribió el jefe comunal de Pinamar.

Me sumo a lo que menciona @horaciorlarreta: no se trata además de solo mencionar que se esta a favor de la propiedad privada, hay que tomar decisiones, invertir recursos y desplegar a las fuerzas de seguridad. — Martín Yeza (@martinyeza) October 28, 2020

50.000 pesos a cada usurpador de #Guernica. 0 pesos para subsidiar jardines maternales e infantes. 0 pesos para los pequeños comercios que apenas subsisten. @Kicillofok, para cuándo una para el lado del laburante? — Jorge Macri (@jorgemacri) October 28, 2020

No estoy de acuerdo con que se subsidie a personas que toman tierras. Los (escasos) recursos de los bonaerenses deberían destinarse a generar trabajo, urbanización de barrios populares, créditos blandos y planes de vivienda. pic.twitter.com/HoIgeVaftG — Diego Valenzuela (@dievalen) October 28, 2020

Luego, comentó la política que lleva adelante en Pinamar ante las tomas de terrenos: “No alcanza con comentar la realidad, además hay que hacer. Es por eso que en Pinamar no toleramos las usurpaciones y hacemos lo que corresponde: Desalojar. Luego tambien se trabaja en la contención social. No es una cosa o la otra”.Quien también se mostró indignado con la decisión fue Jorge Macri, intendente de Vicente López, quien soltó: “El que labura cierra y el que usurpa hace negocio. La provincia no es inviable, pero así la hacen invivible”.En la misma línea se expresó Diego Valenzuela, jefe comunal de Tres de Febrero:El gobierno bonaerense oficializó ayer la creación de un programa por el cual se otorgarán subsidios de hasta 300 mil pesos(50.000 pesos por un máximo de tres meses) a “personas en extrema vulnerabilidad social” para atender su situación habitacional y que tiene como objetivo final desalentar la toma de tierras como las que se multiplicaron en los últimos meses en el Conurbano y La Plata. La