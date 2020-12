“El que no vota, no come”: la polémica amenaza de Diosdado Cabello a los venezolanos

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente brindó un discurso en el que lanzó una advertencia que ha sido criticada en las redes sociales

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, dijo este lunes durante un mitin político con motivo de las parlamentarias del próximo 6 de diciembre que las esposas venezolanas no den de comer a sus maridos si no se levantan este domingo para acudir a las urnas.

“Las mujeres van a estar al frente de esta batalla. Yo sé que es la mujer quien se va a levantar tempranito y va a decir en casa, ‘a levantarse que hay que ir a votar’. Claro, y el que no vote, no come. Se le aplica una cuarentena y no come”, dijo el segundo del régimen a los asistentes en un acto celebrado en el municipio de Bolívar.

#EnVideo Estas son las polémicas declaraciones de Diosdado Cabello, candidato a la Asamblea Nacional por el PSUV y la alianza de partidos del gobierno de Nicolás Maduro. Quien durante un acto de campaña afirmó: “que el que no vota, no come y se le aplica una cuarentena sin comer” pic.twitter.com/NzeRCQfCGD — Sin Censura TV (@SinCensuraTV) December 1, 2020

Las bromas de Cabello no cayeron nada bien en la oposición, que aprovechó la oportunidad para arremeter contra contra las elecciones legislativas, a las que volvieron a calificar de “fraude”, y acusaron al chavismo de hacer clientelismo con el hambre del pueblo.

Por su parte, Cabello, horas después, aprovechando el cierre de campaña en el estado Zulia, acusó a la oposición de tergiversar sus palabras y de no hacer otra cosa que “hablar paja” (en vano).

“Dije en Bolívar que si no vota, la mujer le diga al hombre que no le da comida, y los escuálidos salieron a decir que Diosdado dijo que si no votaban no les iban a dar la caja CLAP”, se justificó Cabello, haciendo referencia a los comités de distribución de alimentos promovidos por el Gobierno de Venezuela.