El ranking de los argentinos más influyentes de 2021 y los nuevos nombres que aparecieron este año

Desde ex presidentes y políticos hasta empresarios, deportistas y personajes de la farándula. Un sondeo de opinión relevó quiénes son las 100 personalidad elegidas

17 de Diciembre de 2021

No hubo sorpresas. Por tercer año consecutivo, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue elegida como la argentina más influyente; según un sondeo elaborado por la consultora de opinión pública Giacobbe y Asociados.

La ex vicepresidenta, que se mantiene primera en el ranking desde 2019, dejó en segundo lugar al también ex presidente Mauricio Macri y en tercer puesto a la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich. Detrás de ellos se ubicaron el flamante diputado libertario Javier Milei y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Cristina ocupa el primer puesto porque es en el centro de la política nacional. Todo se construye en funciòn a cuántos metros y kilómetros está cada político de ella. Es el eje de todo. Eso está demostrado en el caudal de votos que sacó el gobierno nacional. Los 33 puntos son ella”, precisó a Infobae el analista y consultor político Jorge Giacobbe.

Macri, que venía de estar posicionado número 3 el año pasado, escaló un peldaño; mientras que Patricia Bullrich cuatro (el año pasado se ubicó número 7). De esta manera, dos de los principales líderes de Juntos por el Cambio mejoraron su performance; a diferencia de Rodríguez Larreta, que bajó una posición (pasó de número 4 en 2020 a número 5 en 2021).

El top ten se completa con el futbolista Lionel Messi, el presidente Alberto Fernández, la diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal; el prócer José de San Martín y el periodista Jorge Lanata.

“Alberto Fernández está en el puesto 7. Nunca un Presidente en ejercicio estuvo tan bajo. Hubo otras ocasiones donde el Presidente en ejercicio no estuvo en el primer puesto, pero nunca tan bajo”, insistió Giacobbe. Y agregó: “Esas veces han sido momentos de mucha zozobra donde no se sabía dónde estaba el poder. Los tres años de Alberto han sido así, con Cristina en el primer puesto. Esto se debe al clima difuso de poder que se vive actualmente. Y la imagen de Alberto también acompaña este dato que estamos analizando. tiene menos de 20 puntos de imagen positiva cuando en marzo del año pasado tenía 60”.

Personalidad del ámbito del entretenimiento como Susana Giménez (34), Mirtha Legrand (36), Santiago Maratea (40), Wanda Nara (45), Marcelo Tinelli (52), Juana Viale (53), Ricardo Darín (56), Darío Barassi (67) y Damián Betular (72) también forman parte de un extenso listado que llega a 100 personas.

Entre los nuevos ingresos se destacan el del senador cordobés de Juntos por el Cambio, Luis Juez (31); la diputada libertaria Victoria Villarruel (35), el influencer Santiago Maratea (40), la empresaria y modelo Wanda Nara (45), el DT de la Selección, Lionel Scaloni (49), el músico Charly García (58) y el ex senador Esteban Bullrich (62), quien recientemente renunció a su banco debido a que padece ELA.

“El ingreso más rotundo fue el de Luis Juez, que el año pasado no estaba y ahora se posicionó 31. Se observa un crecimiento de los candidatos libertarios de los últimos que ganaron en la reciente elección”, analizó Giacobbe.

En cuanto a los que no están más, en comparación con el año pasado, se encuentran el ex ministro de Salud, Ginés González García; el ex Jefe de Gabinete y actual Canciller, Santiago Cafiero; la Corte Suprema de Justicia y los periodistas Víctor Hugo Morales y Jorge Rial.

“Entre los periodistas salientes hay muchos que son oficialistas y eso es lógico porque la opinión pública le está dando vuelta la cara. Pero no me parece que sea especialmente el periodismo castigado en esta oportunidad”. indicó el analista político.

Si bien en el ranking el 91% son argentinos, hay un 7% que son extranjeros y un 2% categorizados como “otros”. Las excepciones son el Papa Francisco (13), Ernesto “Che” Guevara (68), el ex papa Juan Pablo II (73), los ex presidentes de Estados Unidos, Donald Trump (86) y Barack Obama (87), el empresario Bill Gates (88) y el actual presidentes de EE.UU., Joe Biden. Mientras que en el último ítem figuran el FMI (91) y Jesús (100).

(Fuente)

Del total, 84 son varones y 14 son mujeres, de los cuales 80 están vivos y 18 muertos. Entre las actividades de las personalidades más influyentes se destacan: políticos (26), presidentes (14), deportistas (10), periodistas (8), empresarios (6), economistas (4) y religiosos (3), entre otros.

El sondeo de Giacobbe y Asociados se realizó entre el 12 y 14 de noviembre y abarcó a 1.500 encuestados.