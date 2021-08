El remero Ariel Suárez invitó a Alberto Fernández a hacer trabajo social por la fiesta realizada en Olivos

El atleta olímpico, quien tomó popularidad extradeportiva el año pasado luego de que fuera sancionado por el gobierno por salir a entrenar en su kayak, le reclamó al presidente realizar labores comunitarias después de que se difundieran las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez

Un caso que tomó mucha popularidad el año pasado fue el del remero Ariel Suárez. El 10 de agosto de 2020 recibió un acta por romper la cuarentena y circular en su kayak por Tigre. Las opiniones en esos días se dividían entre los que pensaban que la sanción era correcta debido a la pandemia y los que pensaban que, como su entrenamiento era individual y en el agua, alejado de las personas, la reprimenda era exagerada.

El escándalo mediático generado a raíz de la difusión de videos e imágenes del festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos en julio de 2020 despertó la ira de muchas personas, incluído de Ariel Suárez, quien no olvidó su situación vivida. “Te propongo una cosa @alferdez ya que no vas a llegar a un juicio político. Hagamos trabajo social con nuestras manos y limpiemos la Pista Nacional de Remo. Vos, yo y todos los que tenemos un acta. Donar plata no se valora, el trabajar si”, expresó el remero en una publicación de Twitter.

“La verdad, me puse súper contento cuando habilitaron los deportes olímpicos y los clasificados para Tokio. Porque ellos lo merecen. Estaba orgulloso de que pudieran volver a entrenarse, si bien no me tocó a mí. Pero cuando me enteré que habían habilitado para arrancar el fútbol, ese fue mi punto de inflexión. Me sentí muy dolido, muy discriminado. Sentí impotencia y pensé: ¿por qué el fútbol y yo no?”, había explicado Suárez el año pasado en una entrevista con Infobae.

Hasta el momento, el presidente de la Nación no le respondió a Ariel Suárez. Sin embargo, la bronca del remero por el acta que le hicieron el año pasado sigue latente. Veremos si Alberto Fernández le replica algo.