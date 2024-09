El ruido político enfría el interés por Aerolíneas Argentinas y complica plan privatizador

Si bien en las últimas horas sonaron con fuerza nombres como Gol y Avianca, alertan que el plan de Milei puede estancarse por la crisis con gremios

El Gobierno trabaja con dos planes para desentenderse de Aerolíneas Argentinas. El primero, que era su preferido, es que los trabajadores se hagan cargo de la empresa sin la asistencia del Estado nacional. «Un proyecto quimérico», según la unanimidad de todos los consultados en el rubro aeronáutico. Las razones son más que obvias: Aerolíneas no se sostiene financieramente sola y, para empezar, necesita tener al Estado de garante para continuar operando.

El segundo plan, al que se llega por la intransigencia de los sindicatos con afiliados en la línea aérea, enrolados en el kirchnerismo, es el de privatización y venta total de la compañía de aviación. Para ofrecer tiene sus rutas comerciales, sus hangares, simuladores de vuelo y el servicio que puede ofrecer Aerolíneas en tierra para el mantenimiento de los aviones. Estos últimos ítems «tienen tanto o más valor que las rutas hacia donde vuela la línea aérea de bandera», aseguró un técnico aeronáutico con más de 15 años de carrera en Ezeiza.

Privatización de Aerolíneas Argentinas: las ofertas que escucha el Gobierno

Para este plan, funcionarios de la Casa Rosada mantienen conversaciones y escuchan ofertas anticipadas de ejecutivos de GOL y Avianca. Pero, iProfesional supo del interés de Azul Líneas Aéreas que tiene de socio a United Airlines y a Synergy Group, del experimentado empresario Germán Efromovich que en la actualidad conduce Aeroitalia, una compañía romana que tiene como objetivo realizar vuelos trasatlánticos. Y, que viene de fracasar con Avianca Argentina y Avianca Brasil.

En este último caso en Brasil, la aerolínea se llamaba anteriormente Ocean Air, tuvo una fuerte puja por el mercado con Azul Líneas Aéreas. Ese enfrentamiento entre los dos grupos del sector podría revivirse en breve si la administración de Javier Milei logra sortear los escolles para juntar voluntades y votos en el Congreso Nacional para avanzar en la privatización.

Precisamente, las dudas existentes acerca del consenso que se necesita en el Parlamento para esta propuesta, son los bloques de hielo que se arrojan sobre el inicial interés empresario de los grupos extranjeros que quieren ingresar a Aerolíneas.

En todo este juego, la Corporación América de Eduardo Eurnekian también tiene voz y voto. Aunque más no sea de forma reservada. Eurnekian siempre quiso tener una empresa integrada en el sector del turismo que contara con una línea de aviación, hoteles, servicios aeronáuticos y la administración de aeropuertos. Su holding empresarial sigue siendo de gran influencia en el sector.

Con todo, la información que llega desde la política no es alentadora con respecto a una rápida resolución a favor de la privatización. Si bien los funcionarios de Milei respaldarán el proyecto del PRO pensado por el diputado Hernán Lombardi, se encendió una luz amarilla en la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara baja. El miércoles pasado, el trámite ingresó, pero avanzó lento y el oficialismo y sus aliados macristas no consiguieron el dictamen e insistirán con obtenerlo el próximo martes 1 de octubre.

La posibilidad de que los trabajadores se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas

En ese contexto, el plan primigenio para que los empleados se hagan cargo de la empresa vuelve a tomar vuelo, aunque en la práctica los expertos del sector coinciden en catalogarlo como «voluntarismo de escuela secundaria».

Los sindicalistas parecen comenzar a interesarse en la posibilidad, según comentarios que trascendieron en grupos de redes sociales donde circuló un audio de la comandante trans, Traniela Campolieto que se autoproclamó como la futura CEO de la empresa.

En el audio se presenta y dice: «Soy Trañela Campolieto. ¿Cómo están? Buen día, colegas. Estoy anunciando los medios que voy a hacer la CEO de Aerolíneas. La verdad que me siento capacitada, necesito formar equipo, por supuesto, para integrar las distintas gerencias de todos los sectores. La gerencia de operaciones también la vamos a gestionar de manera limpia y nueva, vamos a poner toda gente nueva en la gerencia de operaciones, en las jefaturas toda gente nueva y empezamos a trabajar de esa forma».

«Obviamente voy a hablar con Pablo Biró que es compañero mío también, y esa es la propuesta, empezar a administrar la compañía de forma clara, eficiente, sabemos cómo sacarla adelante, sabemos nosotros, perfectamente, que los vuelos van llenos de carga y de pasajeros, sabemos que nuestra compañía tiene problemas administrativos cuyos CEOs y administradores de la compañía y gerentes de la compañía han trabajado para hacerla deficitaria, sabemos que la parte operacional de la compañía es impecable, es de excelencia y está en primer nivel internacional en cuanto a seguridad, y vamos a enfocarnos en 3 ejes importantes», continúa

Y a continuación explica su plan de tres pasos: «El primero de ellos es recuperar ruta por ruta, hacer un análisis profundo de las rutas que dan ganancia y satisfacer las necesidades de conexión de las rutas que no dan ganancia, de esa forma dividimos la compañía en dos, una parte rentable y la otra parte de conexión que cumple con el rol social que siempre decimos».

«Segundo punto, tenemos que focalizarnos a renovar por completo la flota internacional que está obsoleta, no puede ser que nuestros aviones no tengan internet, hoy en día todos los pasajeros, ya sabemos muy bien, están todo el tiempo con el teléfono en la mano usando internet, necesitamos que los aviones tengan urgente conexión de wifi. Empezar a hacer la flota eficiente en cuanto al ahorro de combustible con aviones nuevos, no empezar a hacer estos inventos con los aviones que tenemos», agregó.

Y concluyó: «Tercer punto, recuperar las rutas internacionales, volver otra vez a la ruta de Nueva York y poner dos frecuencias diarias los siete días de la semana, vamos a necesitar aviones nuevos y sumar al menos 5 aviones más a nuestra flota. Esas son las ideas para empezar, luego habrá detalles internos que nos vamos a ocupar, vamos a estudiar bien las necesidades de cada sector de la compañía. Soy Trañela Campolieto, la futura CEO de la compañía».

El futuro de Aerolíneas Argentinas está completamente abierto.