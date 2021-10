El secreto de esta chica de 25 para ahorrar u$s 100.000 hasta ahora: cómo hizo

El paso a paso para comenzar a ordenar las finanzas personales según esta millennial que es furor en TikTok.

Mucho se ha escrito sobre los millennials y su relación con el dinero. Pero una de ellas consiguió hacer una carrera exitosa ayudando a su generación a ahorrar e invertir desde un lugar alejado de los prejuicios.

Se trata de Tori Dunlap, fundadora de la empresa de educación financiera Her First 100K, que lleva ese nombre porque, justamente, se propuso ahorrar u$s 100.000 para sus 25 y lo consiguió.

Dunlap, que ahora tiene 27 años, trabajaba en el área de marketing de una compañía pero pronto descubrió que la rutina empresarial no era para ella. La residente de Seattle, que ahora tiene casi 2 millones de seguidores en TikTok, comenzó a publicar en redes tips e insights sobre sus finanzas en línea y se propuso ahorrar sus primeros u$s 100.000.

Sus seguidores en las redes sociales crecieron junto con sus ahorros, y la ahora emprendedora a tiempo completo alcanzó su objetivo poco después de cumplir 25 años. Pero, ¿cómo lo consiguió? El paso más importante para racionalizar su presupuesto y mantenerse libre de deudas fue tener un fondo de emergencia, según la propua Dunlap.

También hizo un seguimiento de todos sus gastos e ingresos, lo que se puede hacer con solo usar una simple planilla de Excel o con alguna de las cientos de apps para seguimiento financiero que se pueden descargar gratuitamente.

Automatizar sus ahorros también fue una clave vital para el éxito del influyente financiero. Cuando cumplió 25 años, Dunlap automáticamente estaba guardando el 27% de cada pago.

Estos son los 4 tips que compartió con sus millones de seguidores para lograrlo:

1. Automatizá tu cuenta de ahorros y creá un fondo de emergencia

Según Dunlap, lo primero que deben hacer las personas que quieran ahorrar es automatizar su caja de ahorros. «Simplemente configura una transferencia automática desde su cuenta corriente a su cuenta de ahorros», dijo, y señaló que muchas empresas permiten que los empleados hagan esto desde una plataforma de nómina.

«Hacemos esto por un par de razones», dijo a Insider. «Uno, que puede hacerse completamente en piloto automático. No tienes que pensar en eso. No tienes que transferir tu dinero a ahorros».

«Dos, estás haciendo lo que se llama pagarte a vos mismo primero. Lo que significa que incluso antes de pagar el alquiler o antes de comprar los alimentos, te estás pagando a vos mismo. Sos tu primera factura».

Dunlap dijo que la gente también debería crear un fondo de emergencia una vez que comience a ahorrar. Los fondos de emergencia son un colchón para cuando un evento inesperado de la vida arruina las finanzas.

2. Comenzá a pagar tus deudas personales con altos intereses, como las tarjetas de crédito

A medida que las personas comienzan a ahorrar dinero, Dunlap dijo que también deberían comenzar a pagar las deudas personales con altos intereses, incluidas las tarjetas de crédito. «Esa es la deuda más cara que probablemente tenga la gente», dijo a Insider.

En un episodio de mayo de su podcast, desglosó el proceso y dijo que las personas con varias tarjetas de crédito deberían pagar primero la deuda más alta. «Tengo muchos clientes que, cuando vienen a mí por primera vez, dicen: ‘Está bien, bueno, pondré u$s 15 adicionales al mes en la tarjeta de crédito número 1 y u$s 15 extra en la tarjeta de crédito número 2′», dijo Dunlap. «Preferiría que tomaras esos u$s 30 adicionales al mes y los pongas en la tarjeta de crédito más cara. Concentrate en lo que te está costando más dinero y priorizá pagarlo primero».

3. Invertí en tu jubilación

La carrera hacia la jubilación puede ser complicada, por lo que una vez que el fondo de emergencia está hecho y comenzaste a pagar tus tarjetas de crédito, debes comenzar a ahorrar y buscar vehículos de inversión para la jubilación. En un TikTok viral, dijo que ya está en camino de tener u$s 6 millones ahorrados para cuando se jubile.

4. Empezá a ahorrar para compras importantes

Finalmente, la gente debería empezar a ahorrar para artículos grandes y más caros. «El número 4 es lo que yo llamo ahorrar para las cosas grandes como para una casa o la cuota universitaria de los hijos».

Las cosas importantes incluyen metas de vida fuera de un fondo de emergencia y otros pagos que deben cumplirse.

En el mismo episodio de mayo de su podcast, Dunlap explicó que las personas deberían abrir por separado cuentas de ahorro de alto rendimiento para comenzar esta etapa.