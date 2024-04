El Senado retoma sus actividades con el intento del oficialismo de designar embajadores políticos

A media mañana del jueves 18, la Cámara alta iniciará la sesión para definir las candidaturas de los diplomáticos destinados a los Estados Unidos, Paraguay, India, Francia, la OEA e Israel. Este último es el que más disputa genera con la oposición.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel convocó a una sesión para este jueves 18 de abril, a partir de las 11 de la mañana en donde el Senado definirá entre otros temas, las designaciones de los embajadores políticos que el Gobierno pretende enviar a los Estados Unidos, Paraguay, India, Francia, Israel y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tras un primer intento fallido por parte del oficialismo para designar Gerardo Werthein, Guillermo Nielsen, Mariano Caucino, Ian Sielecki, Axel Wahnish y Sonia Cavallo respectivamente, la Cámara alta pretende dar por terminado el tema en sesión ordinaria antes del fin de semana.

Entre las negociaciones a las que el bloque de La Libertad Avanza llegó con sus aliados en el recinto, las primeras cinco designaciones están casi aseguradas para tomar los cargos diplomáticos asignados. Sin embargo, en el caso del rabino personal del presidente Javier Milei, hay muchas objeciones tanto de propios como de ajenos.

Una de las principales luchas es la carencia de experiencia política y diplomática de Wahnish, quien nunca estuvo involucrado en la tarea, antes de ser el guía espiritual del Presidente a quien aconsejó durante si campaña electoral y su camino a la conversión a la fe judía.

Es que la elección del rabino presidencial no fue bien recibida tanto por el radicalismo, como por el peronismo dentro del Senado. A pesar de obtener la mayoría negociada, el oficialismo obtendría 39 votos por sobre 33, algunos de los aliados adujeron que si no hay dinero para las provincias, no acompañaran las designaciones políticas para los embajadores.

Además, el conflicto en Medio Oriente y la escalada de violencia entre Israel e Irán, ante la que Milei se posicionó públicamente, complicarían el desembarco de Wahnish en la embajada de Tel Aviv, ya que carece de experiencia para manejar una situación tan delicada.