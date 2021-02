El sincericidio de Verbitsky que terminó con la renuncia de Ginés González García

El periodista admitió llamar al funcionario del Gobierno para recibir la primera dosis de la Sputnik V, luego de haber manifestado sus deseos de esperar a que la campaña de vacunación estuviese más avanzada. “Decidí vacunarme”. De esta manera,anunció a través de El Destape que. Si bien el periodista integra el grupo de riesgo, con 79 años, inevitablemente su cercanía al oficialismo, sumada a las reiteradas denuncias respecto del orden de vacunación tras la difusión de imágenes de militantes y políticos inoculándose, dejan asentada una polémica.

El presidente del CELS relató en su habitual columna radial que decidió cambiar de postura luego de que nueve integrantes de su familia contrajeran el virus SARS-CoV-2, y uno falleciera. En ese sentido, decidió llamar a su “viejo amigo”, Ginés González García para que pudiese facilitarle el procedimiento.

No sabía que Verbitsky es personal de salud. Le toman el pelo a la población. https://t.co/Sf3U8hszTr — Gabriel Solano (@Solanopo) February 19, 2021

“Se contagiaron de todas las edades, sexos, desde más de 70 a apenas un año. Hombres, mujeres. En sus 30 y 40 años. Y uno de ellos murió, además, lo cual fue muy dramático y tuvo un gran impacto en toda la familia. Por otro lado, un hijo mío que es biólogo molecular me dijo que los efectos secundarios posibles son un riesgo menor en relación al riesgo que es contraer la enfermedad”, narró Verbitsky.

“Me puse a averiguar en dónde hacerlo. Llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro“, explicó el periodista sobre su charla con el funcionario, quien le recomendó dirigirse al Hospital Posadas, en Morón.

“Para mí ese hospital tiene un significado especial porque allí murió mi padre hace 42 años, pero cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me decía que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio [de Salud] y me fui allí”, continuó.

Al respecto de cómo reaccionó su cuerpo al recibir la inyección, el periodista detalló: “No sentí ningún dolor, ni tuve ningún efecto secundario. Me dijeron que se podía hinchar el brazo, pero no se hinchó, que podía tener fiebre, cansancio o decaimiento y no tuve nada”.

El próximo martes 2 de marzo va a recibir la segunda dosis de la Sputnik V para lograr la inmunidad más alta. “Quería rendir cuentas de que cambié de opinión, que lo hice, y estoy contento de haberlo hecho”, concluyó.

Roberto Navarro echó a Verbitsky de “El Destape”: “Aquí no hay inocentes, es inmoral” https://t.co/laFqlGYs4v — Cronica del NOA (@CronicaDelNoa) February 20, 2021