El sorpresivo blooper de Manuel Adorni durante la conferencia de prensa

El vocero presidencial cometió un curioso error al querer referirse a la presidencia de Javier Milei

Como suele hacer diariamente, este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni dio su conferencia de prensa desde Casa Rosada. Además de confirmar la presencia de Javier Milei en la Cumbre del Mercosur el 8 de julio y referirse a los dichos del presidente de Brasil, Lula da Silva -quien le reclamó un pedido de disculpas al Presidente-, el funcionario cometió un curioso error que generó risas entre los espectadores.

“Las jubilaciones le ganaron un cuatro por ciento a la inflación durante el primer semestre del gobierno de Alberto Fernández”, dijo el vocero, que rápidamente se rio de su propio blooper y siguió: “¡Qué furcio, eh. En seis meses uno tenía que tener. Lo vengo teniendo en la cabeza, me falló el subconsciente”.

“En el primer semestre del presidente Milei… En la gestión del doctor Fernández, ahora sí, las jubilaciones cayeron un 24 por ciento en términos reales”, prosiguió, mientras que destacó que actualmente “los jubilados le están ganando a la inflación”. “Con Alberto Fernández perdieron un 24 por ciento, con la presidencia de Milei le ganaron un cuatro por ciento. Es un síntoma del camino que estamos emprendiendo de la recuperación de la Argentina”, destacó.

La respuesta al primer mandatario brasileño

Luego de que el líder de La Libertad Avanza (LLA) tildara de “comunista y corrupto” a Lula, el jefe de Estado de Brasil le exigió a su par argentino que le pida disculpas por las acusaciones y le advirtió “que no intente gobernar el mundo”.

“No conversé con el presidente de la Argentina porque creo que tiene que pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas bobadas. Solo quiero que pida disculpas. No es un presidente de la República quien va a crear una cizaña entre Brasil y la Argentina. El pueblo brasileño y el pueblo argentino son más grandes que sus presidentes. Quieren vivir bien y en paz. Entonces, si el presidente de la Argentina gobierna la Argentina ya está bien, que no intente gobernar el mundo”, enfatizó el mandatario del Partido de los Trabajadores (PT).

La relación entre Lula y Milei continúa tensándose.

Por otra parte, el Gobierno no tardó en responder a las declaraciones. “El Presidente no cometió nada de lo que tenga que arrepentirse. Lo que Lula pretenda, está dentro de sus deseos, lo respetamos, pero el Presidente no ha cometido nada que lo que tenga que arrepentirse”, aseguró Adorni durante la conferencia de este miércoles.

Fuentes: La Nacion.