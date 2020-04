El sorpresivo elogio de La Volpe al River de Gallardo y un “palito” para el Boca de Bianchi

La disputa formada entre Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo parece acentuarse con el paso del tiempo. Los últimos años que tuvieron como dominante al River del Muñeco, le hacen frente a las épocas doradas de Boca con el Virrey a la cabeza y la discusión cada vez toma más relevancia en los hinchas del fútbol argentino.

Ahora, en medio de la cuarentena por el coronavirus, el que se refirió a esta dicotomía fue Ricardo La Volpe. El director técnico argentino, ex DT del Xeneize, sorprendió a todos al elogiar al Millonario de Gallardo y criticar los éxitos de Bianchi al mando del elenco de la Ribera.

En una entrevista concedida a Radio La Red, dejó una nueva frase polémica: “Yo no pagaría una platea para ver al Boca de Bianchi, si al River de Gallardo”, comentó La Volpe. Y agregó: “No me va a gustar ese fútbol de Cagna-Serna-Traverso… Dejaaaa, tres volantes que lo único que sabían era quitar y sólo daban pases de cinco metros”.

“¿Cómo ganaba ese Boca? Por penales y como siempre hizo: dos puntas buenos y Riquelme. Está perfecto, ganaron todo, pero no me gusta ese fútbol, si el del River de Gallardo, que es moderno, creativo y que juega el buen fútbol”, cerró el DT.

La Volpe, además, repasó su etapa como director técnico de Boca en 2006, recordado por la final perdida ante Estudiantes de la Plata. “El primer enojo fue contra Belgrano porque era un partido accesible. Sentí que el equipo estaba medio sobrado. En el partido con Lanús, había que poner un poco más de fuerza, pataditas, dureza, hacer sentir al rival que están en cancha de Boca y queremos salir campeón”, sostuvo Ricardo.

“Mi discusión con un jugador del plantel fue con el Pampa Calvo. A los referentes como Palermo, Ibarra, Cata Díaz, Delgado y Guillermo, no les llegaba. Ahora, si me preguntan por qué, la verdad es que no sé en qué me equivoqué. Si yo como técnico no le llego a los referentes soy un burro… pero la verdad es que no me comporté mal”, cerró La Volpe.