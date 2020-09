El sorpresivo elogio de un periodista ultra K a Mauricio Macri El periodistasorprendió a todos después de que elogiara al expresidente de la Nación Mauricio Macri.

El panelista de Intratables visitó otro sitio de América Informados de todo y fue indagado por otra de las grandes pasiones que tiene en su vida, motivo por el cual terminó reconociendo una buena gestión del político de Juntos por el Cambio: el Club Atlético Boca Juniors.

“El mejor momento de la historia de Boca fue con Mauricio Macri”, aseguró el panelista de Intratables en diálogo con Guillermo Andino, quien terminó siendo acusado de “capcioso” por el entrevistado.

A pesar de la declaración amistosa que le dedicó al exmandatario, el presentador de televisión y radio rápidamente señaló un aspecto fundamental de su etapa en el Xeneize.

“El mejor momento de Boca fue con Macri como presidente, pero me parece que el artífice de eso, de todos esos triunfos, fue el director técnico, Carlos Bianchi”, aseveró Brancatelli.

Lo que comenzó como un elogio, finalmente terminó como una crítica, ya que el periodista recordó a quién quería Macri como entrenador del primer equipo de Boca a mediados de 1998.

Carlos Bianchi (Foto: Noticias Argentinas)© Proporcionado por Exitoina Carlos Bianchi (Foto: Noticias Argentinas)

“Bianchi era un técnico que Macri no quería. Él quería a (Daniel) Passarella cuando llegó. Macri no sabe nada de fútbol, habla mucho de fútbol, pero no sabe. El resto de la Comisión Directiva lo convenció para que sea Bianchi, quien es el mejor técnico de la historia del fútbol argentino y logró todo eso”, sostuvo Diego.

Boca Juniors ganó tres Copas Libertadores de América y cuatro títulos locales de la mano del Virrey, además de coronarse campeón del mundo en dos ocasiones, al vencer por la Copa Intercontinental al Real Madrid y el Milan, en 2000 y 2003, respectivamente.

A pesar de la chicana de Brancatelli hacia Macri, se podría decir que Passarella igualmente les dio una alegría a los bosteros, ya que era presidente del Club Atlético River Plate cuando este descendió a la B Nacional en 2011.