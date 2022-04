El sugestivo mensaje del libro que le regaló Cristina Kirchner a Alberto Fernández

La vicepresidenta le hizo un obsequio especial al Presidente por su cumpleaños. 2 abril, 2022

En el día del cumpleaños número 63 de Alberto Fernández, Cristina Kirchner le regaló el libro “Diario de una temporada en el quinto piso”, de Juan Carlos Torre. El texto trata sobre la política económica durante el gobierno de Rául Alfonsín, gestión que terminó sumida en una hiperinflación.

Cristina Kirchner expresó en el acto conmemorativo por el aniversario de la Guerra de Malvinas: “Les voy a recomendar un libro que le recomendé al presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) que todavía no lo leyó. Es un libro que se llama ‘Diario de una temporada en el Quinto Piso’; es una crónica histórica, relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83, del presidente Alfonsín y los distintos equipos económicos que lo sucedieron“.

“Hoy se lo mandé de regalo al Presidente, para que después la vocera no diga que no le regalo nada al presidente”, agregó después la vicepresidenta apuntando contra Gabriela Cerruti. La ex presidenta concluyó sobre el libro: “Es muy interesante y de una extraordinaria actualidad. No tiene desperdicio, tiene que ver con los conceptos empaquetados que le venden a los argentinos“.

El mensaje al que apunta Cristina Kirchner, y que está expresado en el texto de Juan Carlos Torre, está relacionado a una idea de los ministros de Raúl Alfonsín: Juan Sourrouille y José Luis Machinea. Los ex funcionarios tenían la intención de privatizar el polo petroquímico, pero el Banco Mundial de EEUU se opuso porque iba en contra de sus intereses que Argentina compita en ese terreno. “El problema somos nosotros”, remató la vicepresidenta.