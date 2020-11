Se trata de un truco súper sencillo para que el barbijo no te empañen los lentes.

El tip que necesitabas: cómo hacer para que el barbijo no te empañe los lentes. Es súper sencillo. Solo necesitas una curita o cinta.

La llegada del coronavirus a la vida de las personas cambió los hábitos por completo y también añadió algunos otros, hasta el momento inesperados. Uno de ellos es el uso obligatorio de barbijo. ¿Quién se hubiera imaginado que este años el tapaboca sería un elemento esencial para salir de casa?

Si bien llevarlo en el rostro es cómodo, para aquellas personas que llevan lentes, no tanto. Muchos se han quejado porque los vidrios se empañan, algo que dificulta la visión. No obstante, existe un truco muy sencillo para que esto no te pase más.

Se trata de una técnica fácil de llevar a cabo. Fue un médico quien viralizó el tutorial en las redes sociales. Daniel Heiferman es doctor y debe llevar la mascarilla por horas. Por tal motivo, mostró que colocar un curita en la nariz y, de esta manera, se evitará que los lentes se empañen.

“Si tiene dificultades para empañarse los anteojos o mantener la máscara sobre la nariz, una simple tirita hace maravillas. Lo aprendí en el quirófano. Siéntete libre de compartir, puede salvar vidas”, expresó Heiferman en su cuenta de Twitter.

La técnica también se puede hacer con cinta adhesiva o de papel. El efecto será el mismo y te vas a asegurar que los lentes no se empañen.