El trigo rompe todos los records: la cosecha sería de 22,1 millones de toneladas

En tanto, la generaría generó ingresos por U$S 4.000 millones.

La cosecha argentina de trigo rompe todos los récords: la nueva estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario subió en noviembre a diciembre 1,7 millones de toneladas. Así, pasa de 20,4 a 22,1 millones de toneladas, dejando atrás los efectos del calor y la falta de agua de octubre. Será la producción más alta: hubo un salto en el nivel de tecnología que llegó al pequeño productor.

«Era impensable, pero está sucediendo», afirmó el informe de la Bolsa rosarina. El trigo 2021/22 superará la mayor producción argentina, que había sido en 2019/20 con 19,5 millones de toneladas. Y respecto al año pasado, habrá un 30% más de cereal.

Los ajustes de la estimación son por los resultados de la cosecha: con un 57 % de avance, los promedios están sorprendiendo. La campaña también alcanzó un nuevo nivel de siembra: es la mayor de los últimos 19 años, con 100.000 hectáreas más y 6,9 millones de hectáreas implantadas.

Los promedios de rindes están entre las marcas más altas, muchos son récords en el centro de la región pampeana, como en el centro y sur de santa fe. Los nuevos ajustes elevan el rinde promedio de argentina de 31 quintales en noviembre a 33,6 qq/ha en diciembre.

«Los promedios están sorprendiendo. La falta de agua y el calor de octubre que tanto preocupaban, no fueron reflejados por las cosechadoras. No es que no haya habido caídas de rindes por estos efectos, explican los técnicos, sino que el potencial de rinde era tan alto este año, que aún con daños del 10 al 30% los rindes están entre las mejores marcas de los últimos cinco años», dijeron desde la entidad.

Los elevados rindes promedios están confirmando que hubo un nuevo salto tecnológico en el centro de la región pampeana. En este ciclo no se fertilizó para tener un rinde objetivo de 45 a 50 quintales; este año el objetivo fue alcanzar los 60 a 80 qq/ha. El otro hecho es que el pequeño productor de baja escala este año hizo una inversión en tecnología inédita y en fertilización se puso al mismo nivel que los productores de punta.



Santa Fe pica en punta con los mejores rindes trigueros

Falta menos de un 10% para terminar la trilla y las cosechadoras santafesinas sorprenden: la estimación respecto a noviembre sube 7,5 quintales. Con casi 39 qq/ha, Santa Fe obtendrá su segundo mejor rinde de los últimos 10 años. Con una siembra récord de 1,32 millones de hectáreas, alcanzará un volumen inédito de producción de 5 millones de toneladas.

Entre Ríos es la otra sorpresa, según el SIBER (de la Bolsa de Entre Rios) el promedio provincial es de 36 qq/ha, la segunda mejor marca de su historia triguera. La producción sería de casi 1,9 millones de toneladas. En Buenos Aires se espera el paso de las cosechadoras para definir los rindes finales del corazón triguero del sudeste, tal vez con mejores cifras. Pero hay algunos ajustes positivos en el norte y centro bonaerense que suman al promedio provincial en casi un quintal y suben las marcas de producción en 230 mil toneladas.



Exportaciones

Desde la misma entidad proyectaron que las exportaciones de trigo 2021/22 se estima alcancen un volumen de 13 millones de toneladas, por un valor FOB de US$ 3.891 millones. Además, se anticipan exportaciones de harina por 550 millones de toneladas, por un valor FOB de US$ 179 millones.

A partir de dichas estimaciones, y teniendo en cuenta las DJVE de granos registradas hasta noviembre, se espera que los derechos de exportación pagados sobre el valor FOB (12%) sumen US$ 448,7 millones esta campaña, de los cuales ya se habrían rendido US$ 306,8 millones. E

n el caso de la harina, se anticipa una contribución en concepto de DEX (7%) de US$ 12,5 millones, con DJVE que recién comienzan a anotarse.

Conjuntamente, los dos mayores productos de exportación de la cadera aportarían, sólo en concepto de derechos de exportación, US$ 461 millones al fisco.

Fuente: Clarín