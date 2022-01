El tuit de Úrsula Vargués que enfureció a los kirchneristas

La conductora criticó, en su cuenta de Twitter, a los cantos destinados hacia Juan Domingo Perón y recibió múltiples reproches de sus seguidores

Úrsua Vargues, conductora de radio en FM La Patriada, redactó ayer por la noche una serie de tuits políticos que enfurecieron a buena parte de sus seguidores kirchneristas. “Cantarle a Perón atrasa. Perón murió”, fue la publicación de Vargues que más comentarios negativos recibió.

Cantarle a Perón atrasa.

Perón murió. — Ursula Vargues (@ursuvargues) January 5, 2022

Cantarle a Perón atrasa.

Perón murió. — Ursula Vargues (@ursuvargues) January 5, 2022

“No soy peronista. Soy la imberbe q Perón… Soy Nacional y Popular”, fue el primer tuit de ayer de Úrsula Vargues en referencia directa con el peronismo. “Yo soy la imberbe q Perón insultó”, publicó a continuación.

Yo soy la imberbe q Perón insultó. — Ursula Vargues (@ursuvargues) January 5, 2022

Yo soy la imberbe q Perón insultó. — Ursula Vargues (@ursuvargues) January 5, 2022

Sin embargo, sus mensajes en Twitter no acabaron ahí. Minutos más tarde, prosiguió con la misma temática: “Soy popular y nacional. La lectura moderna de un Perón q no supo entender o no pudo hacerlo”.

Soy popular y nacional.

La lectura moderna de un Perón q no supo entender o no pudo hacerlo. — Ursula Vargues (@ursuvargues) January 5, 2022

Soy popular y nacional.

La lectura moderna de un Perón q no supo entender o no pudo hacerlo. — Ursula Vargues (@ursuvargues) January 5, 2022

“Perón quedó chico. Con todo respeto. El pueblo necesita renovarse. Y ser un país mejor depende del pueblo”, siguió explayándose Úrsula Vargues.

El tuit que le siguió fue el del canto a Perón y su “atraso”. Este, sin duda, fue el que desató la ira de sus seguidores kirchneristas. “La Marcha Peronista es como el himno nacional argentino. Hay personas que nunca mueren y se las recuerda eternamente”, respondió un usuario ante la publicación de la conductora.

Cantarle a Perón atrasa.

Perón murió. — Ursula Vargues (@ursuvargues) January 5, 2022