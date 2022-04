Elecciones 2023: Con las PASO en el banquillo, arrancó la mesa de diálogo político

La primera reunión se celebró entre el ministro de Gobierno y el titular de la UCR salteña, Miguel Nanni. Por su parte, referentes de otros partidos cuestionan la iniciativa oficial.

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, y el titular de la UCR, Miguel Nanni, abrieron la ronda de diálogo político.

Con una reunión entre el ministro de Gobierno de la Provincia, Ricardo Villada, y el diputado nacional por la Unión Cívica Radical y presidente de ese partido, Miguel Nanni, se puso en marcha la «mesa de diálogo político» mediante la cual el Ejecutivo busca aunar criterios de cara a las elecciones del año próximo.

De acuerdo a lo difundido oficialmente, el objetivo de estos encuentros es conocer las posturas de las distintas fuerzas políticas al respecto de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), y el uso del sistema de boleta única electrónica, aunque en las consideraciones oficiales se especula más con la posibilidad de eliminar las PASO que de modificar el sistema de voto, ya que esta posibilidad le daría ímpetu a la opción que reclama buena parte de la oposición de unificar el cronograma electoral de la Provincia con el de Nación.

Muy lejos de esa postura, voceros autorizados del Gobierno ya anticiparon en varias oportunidades que las elecciones provinciales del año próximo, en las que Gustavo Sáenz buscará la reelección, se celebrarán en abril, bien lejos del cronograma nacional.

Ayer, Villada y Nanni dieron el puntapié inicial de la ronda de diálogo convocada desde el Poder Ejecutivo. En la oportunidad también participaron Rodrigo Monzo, secretario de Gobierno, y Susana Urrestarazu, subsecretaria de Reforma Política.

Villada manifestó que convocaron «a los partidos políticos a dialogar, en el marco de una reforma constitucional que hemos llevado adelante y que establece modificaciones en torno a los concejales, intendentes, diputados y senadores».

«Pretendemos intercambiar con las fuerzas políticas opiniones respecto a lo que muchos legisladores se están planteando: la modificación de nuestro sistema electoral, que incluye las PASO, y el sistema de votación», explicó el funcionario.

También aclaró que «desde el Ejecutivo no se está impulsando la eliminación de las PASO», sino que se busca «conocer la posición de los partidos, dándole a esas discusiones un marco de amplitud, claridad, precisión y de manera anticipada».

Por último, expresó que el Gobierno «valora las instancias de diálogo, y no queremos reemplazar la discusión legislativa que oportunamente se dará».

A favor de las PASO

Durante el encuentro, Nanni sostuvo ante el ministro Villada que las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias «estimulan la participación ciudadana y dan una mayor transparencia a los partidos políticos», y recordó que las PASO «son resultado del pedido de renovación y recambio que demandaba la sociedad ante la falta de representatividad de los partidos políticos por su pérdida de legitimidad»; por eso dijo: «Es fundamental hacer más amigables los partidos políticos de cara a la gente, ya que volverlos a cerrar en un sistema que no permite elecciones PASO es un gran retroceso, que va a traer una muy mala valoración de la sociedad, profundizando el divorcio que existe hoy entre la sociedad y la política».

El presidente del radicalismo salteño también indicó que «las PASO garantizan la competencia electoral, evitando que esta sea solo reservada a una elite política, ya que permite la participación de todos y la no intromisión de una fuerza en la otra».

Nanni destacó que Salta ha marcado el camino en este sentido, y sugirió que una forma de mejorar aún más el sistema es a través de la distribución de espacios publicitarios en la vía pública.

Finalmente, Nanni consideró que si el objetivo es el ahorro «se podrían ahorrar costos unificando elecciones nacionales y provinciales».

Instalado en la agenda

Desde hace varias semanas, referentes de los distintos partidos y frentes, tanto del oficialismo como de la oposición, se vienen expresando públicamente en torno a la posibilidad de eliminar las PASO, opción por la que se pronunciaron referentes del Gobierno; desplazar el voto electrónico y volver a la clásica boleta de papel que se utiliza para las elecciones nacionales, opción que impulsan sobre todo dirigentes del Frente de Todos, y la opción que menos agrada al Gobierno de la Provincia: unificar las elecciones provinciales con las nacionales, una alternativa que cuenta con adeptos a ambos lados de la grieta que divide al kirchnerismo del PRO.

Falta saber cuál es la agenda y quiénes están en la lista de dirigentes políticos que el Gobierno considera para sentarlos en la mesa de diálogo político. La convocatoria recién arranca pero ya genera polémica.

“Están destrozando el sistema electoral”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio + y referente de Ahora Patria, Carlos Zapata, indicó a El Tribuno que no fueron invitados “aún”, pero “esperamos que nos inviten”.

Asimismo, señaló que desde su sector rechazan “la manipulación del sistema electoral, de las instituciones y el amañamiento de los sistemas a la conveniencia del gobernador de turno”.

“Que todo sistema es perfectible, es cierto, pero no puede ser que cada elección se vaya cambiando conforme a lo que convenga o le guste a quien gobierna”, advirtió Zapata.

“Desde la fecha de las elecciones, pretender sacar las PASO o cualquier otra manipulación dentro del plazo de un año de las elecciones, coloca al oficialismo en una ventaja con respecto a los demás, porque el sistema electoral o la modalidad en que se empoderan los candidatos, ya no es en forma partidaria sino que vienen a través de un sistema de frentes, fruto de la existencia de las PASO”, indicó el diputado.

Denunció que “la eliminación abrupta de las PASO solo deja en ventaja al Ejecutivo, porque el Gobierno utiliza las herramientas de administración a su favor, cosa que en otros países del mundo es delito y estarían presos, pero acá no solo es tolerado, sino en algunos casos aplaudido como si fuera una picardía”.

“La Provincia viene perdiendo institucionalidad desde el aumento de los jueces de Corte; una reforma de la Constitución relacionada con los órganos de control que iba a fortalecer la presencia de la oposición y el fracaso de esta palabra o la puesta en evidencia de lo mentiroso que ha sido el planteo del gobernador, a lo que se suma la manipulación del sistema electoral, todo esto quita institucionalidad y hace que la democracia sea algo figurativo porque las reglas tienen que permitir a todos competir en igualdad de condiciones”, dijo.

Finalmente, afirmó: “Es una barbaridad lo que está haciendo el Gobierno, está destrozando el sistema electoral y el sistema de peso y contrapeso que establece nuestro sistema”.



El Frente de Todos, a favor de las PASO

El senador nacional Sergio Leavy, titular del Partido de la Victoria y referente del Frente de Todos en la provincia, manifestó a El Tribuno que no le “gustaría cambiar reglas del juego en cada elección”.

“Creo que las PASO es el sistema de participación ciudadana donde muchos vecinos pueden tener la posibilidad democrática de ser candidatos; son fundamentales para la participación, la renovación y oxigenación de la política”, dijo.

Leavy consideró que las elecciones deberían unificarse para que los salteños no tengan que ir cuatro veces a las urnas sino que, en dos días, puedan elegir sus autoridades nacionales y provinciales. “Eso es lo ideal. Como fuerza política lo hemos hablado con la militancia y con los dirigentes y esa será nuestra postura”, indicó.



Con respecto al voto electrónico, “me gustaría que en algún momento lo cambiemos por la boleta única de papel, que no le trae ninguna erogación al Estado, es un voto que no se reparte, que es de papel y que funciona muy bien en muchas provincias donde hay un voto para la categoría de Gobernador, otro para la de Intendente, otra para la de Diputados y ahí se pone el nombre de cada uno de los candidatos y se le hace una cruz al elegido, es un sistema un poquito más lento, pero creo que es lo mejor y es más económico, algo que resulta fundamental para la situación que estamos viviendo los salteños y los argentinos”.