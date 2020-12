Elecciones EE.UU: el Colegio Electoral confirmó la victoria de Joe Biden

El presidente Donald Trump continúa sin reconocer su derrota. Ahora sí es oficial:Elcertificó este lunes al candidato demócrata como presidente electo de los Estados Unidos, tras, quien aún no reconoce la derrota.

La fórmula Joe Biden-Kamala Harris obtuvo más de 7 millones de sufragios por encima de sus rivales y ganó 306 electores, contra los 232 que consiguió Trump.

Lo que normalmente es apenas un trámite del proceso electoral este año cobró una relevancia especial ante la negativa de Donald Trump a reconocer su derrota. En el mismo momento en el que se formalizó la victoria de su rival, el presidente anunció por Twitter la renuncia del fiscal general del país, Bill Barr.

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family…