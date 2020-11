Elecciones en EE.UU: los datos claves que pueden adelantar quién será el próximo presidente

Desde que cierren las mesas, demócratas y republicanos pondrán los ojos en los estados que revelarán datos claves para predecir quien se impondrá en los comicios.Así lo hacen sentir los propios ciudadanos norteamericanos que ya han votado en masa de manera adelantada y se espera que quienes lo hagan de forma presencial también acudan en gran cantidad.

Esto hará que los resultados finales que determinen quién ocupara el sillón del Salón Oval de la Casa Blanca se demoren mas que lo normal: pueden tardar horas e incluso días. Sin embargo, existen ciertos resultados parciales en algunos estados que pueden marcar la tendencia a favor de uno de los candidatos mucho antes de que a nivel federal se tome una ventaja irremontable para el contrario.

Al inicio de la noche en Estados Unidos, los medios comenzarán a dar sus primeras proyecciones de los estados del este que, por diferencia horaria, votan mas temprano. Allí la nota la puede dar alguno de los estados en lo que era un hecho quién ganaría pero lo haga el contrario. Es el caso de los los estados de Indiana, Kentucky y Vermont.

El segundo dato clave son los resultados en el estado de Ohio. Al ser considerado un “estado pendular” cuyo voto ha sido variable en las últimas citas electorales pueden definir la elección. Ohio es importante no solamente por los 18 electores que aporta, sino porque históricamente funciona como un “estado testigo”: desde 1964 el que gana Ohio gana la elección.

En tercer lugar, otro factor a tener en cuenta son los estados de la costa este: Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida. En los primeros tres los republicanos pisan fuerte y se espera que se impongan allí. No obstante, una victoria de los demócratas podría marcar una tendencia en los comicios a su favor. La elección será muy reñida por lo que no hay margen de error. Respecto a Florida, el “sunshine state” es uno pendular. Aún es una incógnita quien se impondrá, no obstante, si los demócratas son los mas votados, la elección estará prácticamente ganada por ellos: Florida aporta 29 electores, mientras el parido de Joe Biden tiene margen para perder allí ya que se espera que ganen en Nueva York, que aporta la misma cantidad de electores, Donald Trump necesita de Florida para balancear la perdida en el estado de “La Gran Manzana”.

Será una elección en la que cada estado, por mas pequeño que sea, cuenta. Trump lo sabe, no por nada declaró: “Creo que tendremos una victoria, pero solo la declararé cuando la consigamos”