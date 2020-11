Elecciones en EEUU: las casas de apuestas y la bolsa ya se inclinan por Biden como ganador

Cabeza a cabeza, Biden comienza a asentarse como favorito a ocupar el sillón del Salón Oval

La noche de las elecciones en EE.UU. fueron una montaña rusa de emociones con idas y vuelta sobre quien era el favorito a ganar los comicios. Antes de que abrieran los centros de votación, las encuestas ponían al candidato demócrata Joe Biden, como amplio ganador. Con el transcurso de la noche el optimismo comenzó a mutar para el Partido Republicano gracias a las victorias del candidato Donald Trump en estados claves como Florida, Texas y la ventaja difícilmente remontable por Biden en Georgia y Carolina del Norte y el amplio margen que gozaban los republicanos en Pensilvania (la madre de todas las batallas). Así lo hicieron saber las casas de apuestas: para las 12 de la noche (hora en Argentina), Donald Trump, alcanzaba su pico máximo en las casas de apuestas con 74,2% de chances de ganar; los mercados en China abrían con fuertes caídas y el Yuan se devaluaba frente al dólar, lo que daba a entender que no solo el “ciudadano de a pie” daba como ganador a Trump, sino también el mercado asesorado por expertos.

Sin embargo, la montaña rusa de emociones hizo nuevamente su aparición y el optimismo comenzó a florecer nuevamente entre los demócratas mientras que los republicanos empezaban a ver con mas detalle los números. ¿Qué pasó? Primero, los números confirmaron que Biden ganaba inesperadamente en Arizona y obtenía la suma no despreciable de 11 electores; segundo, en los estados peleados se comenzaron a cargar votos de condados de mayoría demócrata achicando, durante toda la madrugada, la ventaja que tenía Trump: En Wisconsin, Biden dio vuelta el resultado, y en Michigan se acerca cada vez mas. Si, efectivamente, los demócratas se imponen en estos estados, no necesitarán ganar en Pensilvania para alcanzar los 270 electores que le otorguen la victoria en la elección.

Las casas de apuestas y el mercado, leyeron estos resultados y cambiaron sus expectativas. En el primero, Bien es ahora el favorito a ser presidente de Estados Unidos y con pico máximo, 76,9% de posibilidades. En el mercado, las tendencias bajistas se transformaron en alcistas: las monedas se fortalecen contra el dolar, incluso el Yuan, que horas atrás se devaluaba.

Los movimientos en favor de Biden de las casas de apuestas y el mercado no implica que “el que ríe ultimo, ríe mejor”. Ambos se mueven por percepciones y rumores y ahora están del lado del demócrata. Sin embargo, no por nada desde el círculo de Biden mantienen la cautela y no salen a darse por ganadores. Las diferencias son muy pequeñas en los estados claves y aun faltan cargarse votos de distritos que favorecen a ambos partidos.

Trump, por su parte, ya se declaró ganador, habló de fraude y que ira a la Corte Suprema para que suspenda el recuento de votos.