La política Elisa Carrió contó que tras las sospechas sobre la negociación de la Argentina con la vacuna Pfizer denunciará al presidente y al Ministro de Salud de la Nación.

Elisa Carrió denunciará penalmente a Alberto Fernández y a Ginés González García

La oposición denunció que desde el Gobierno de la Nación, hay sospechas sobre la negociación de la vacuna Pfizer. Frente a esto, Elisa Carrió reveló que denunciará penalmente a Alberto Fernández y a Ginés González García.

Invitada al programa de La Nación +, la exdiputada habló sobre “los negocios” entre el Gobierno y el médico y CEO de Grupo Insud, Hugo Sigman, a cargo del laboratorio que elabora la materia prima de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Además, también se refirió a las últimas novedades de la vacuna rusa que informaron que por el momento no podrá aplicarse a personas mayores de 60 años. “Están poniendo en riesgo a millones de argentinos vulnerables”, criticó.

Carrió considera que la “si Putin no se pone la vacuna es porque es peligrosa y es un jefe de estado”. Y añadió: “Esta es una gran estafa nacional. Me están mintiendo y el fraude se produce cuando el Estado te miente”. Sobre los negocios ocultos con la vacuna rusa, dijo: “La que estaba obsesionada con esta vacuna y cortó a todos los otros fue Cristina. Era la que se reunía con los funcionarios y se peleó con Sigman. La gran responsable de que estemos a fin de año en esta situación de alta vulnerabilidad tiene nombre y apellido, y se lama Cristina Kirchner. Hizo una negociación personal”.

Durante la charla dijo que en “la dictadura K” donde “está todo escondido“. También habló sobre las alianzas de la vicepresidenta con Nicolás Maduro y Putin: “Estamos trabajando en materia de salud con las dictaduras. Es como manejarse en tiempos de guerra con dictaduras”, sentenció.

Sobre el presidente dijo que “ya no existe, ya no lo cuenten”. “Es un pobre hombre que no tiene ni siquiera poder, a pesar de que no sea buena persona”, afirmó. En cuanto al acto del primer año de gestión, la exfuncionaria dijo que “el discurso de Cristina es: ‘que vengan los que me van a defender’ y está logrando cohesionar a la Corte”.

“De la legitimidad no se sale. La gente, con hambre y con estas jubilaciones, cualquiera sea el partido, quiere que los que robaron no sigan robando”, opinó.