Elisa Carrió: “Lo que cobra Cristina de jubilaciones es una vergüenza nacional”

La dirigente de Juntos por el Cambio apuntó contra la vicepresidenta y aseguró que no logrará la impunidad.

La dirigente de Juntos por el Cambio Elisa Carrió apuntó en duros términos contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y consideró que “lo que cobra de jubilaciones es una vergüenza nacional”.

Además, cuestionó el plan de vacunación del Gobierno de Alberto Fernández al considerar que es un “desastre” y lo relacionó con las próximas elecciones: “Creer que vacunando van a tener más votos es la peor forma y más perversa de tratar una pandemia”.

En ese sentido, arremetió contra el uso de militantes de La Cámpora en los centros de vacunación y consideró que “le quita seriedad” al proceso. “Es igual a Maduro que parece que una vacuna es un voto”.

Elisa Carrió: “No confío confianza en la vacuna y creo que nadie la tiene”

Por otro lado, Carrió renovó sus críticas hacia la Sputnik V y remarcó que no se aplicará el fármaco hasta no estar “totalmente segura”. “No tengo confianza en la vacuna y creo que nadie la tiene. No tengo por qué ponerme una vacuna sobre la cual no tengo información. Soy altamente vulnerable y no me puedo arriesgar”, aseguró.

En declaraciones a Radio Mitre, Carrio, se refirió, además, al proceso eleccionario y destacó la “unidad” que está logrando Juntos por el Cambio. “Lo importante es que estamos logrando un cambio de unidad muy fuerte”..

Asimismo, elogió al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, al considerar que es un “candidato presidencial” y al ser consultada sobre su rol en las urnas, adelantó que “se va a decidir después”.

“Yo hoy estoy trabajando con todos: con patricia Bullrich, Mario Negri, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta. Yo no me meto con las cuestiones internas”.