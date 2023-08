Elisa Carrió renunció a su candidatura al Parlasur

La jefa de la Coalición Cívica entiende que Macri está “usando” a Patricia Bullrich para llegar a Milei.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, renunció a su candidatura a diputada del Parlasur. Lilita se comprometió a apoyar la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, pero entiende que el expresidente Mauricio Macri, la usa de señuelo para acercarse a Javier Milei .

Carrió tiene más argumentos que los de la salud – esos son los términos de su renuncia -, que llevó Juan Manuel López a la jueza María Servini. La jefa de la Coalición entiende que desde hace rato Macri va a hacia Milei y que su instrumento es Patricia.

“Yo estoy enferma y mi voz ya no se escucha, pero este es el camino que les enseñé, el de la no violencia, el del no oportunismo y el de la lucha coherente a lo largo de los años por la verdad, por la justicia y por la libertad”, afirmó hace días Lilita, en una entrevista a TN.

Y que en ese camino ella no lo va a seguir, como no lo siguió a Pino en su anti-macrismo. No tiene salud, dice, para ser Parlasur, pero tampoco para representar a un gobierno que puede buscar entendimientos con la derecha internacional que patrocinó a Trump, a Vox, a Meloni y aún a Zelenski – otro actor de exitosa carrera política – en Ucrania.

Hace días, el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, encendiera la polémica en Juntos por el Cambio tras comparar un futuro gobierno de Patricia Bullrich con la crisis de 2001, Elisa Carrió salio a defenderlo y cuestionó a la precandidata a la presidencia por su pasado.

Hace unos días, López declaró: “Yo me imagino una presidencia de Javier Milei como la segunda temporada de El Reino, ya delirante. Y me imagino, por ahí, aunque creo que no porque pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001″.

Descompensación cardíaca

En julio, Elisa Lilita Carrió se descompuso mientras caminaba las calles de Santa Fe junto a sus candidatos y debió ser internada en una clínica privada de la localidad. Sus allegados indicaron que se sintió mal y decidieron llevarla al sanatorio para realizarle estudios.

Minutos antes, desde la cuenta oficial de Carrió en Twitter se compartieron imágenes de un encuentro que la dirigente tuvo en la Sociedad Rural de Esperanza.