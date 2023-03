Elisa Carrió: «Sergio Massa es un estafador serial»

La dirigente de la Coalición Cívica salió a criticar en las redes sociales la medida anunciada por el ministro de Economía: «La mayor traición de Massa es entregar fondos en dólares del fondo de los jubilados».

La dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió salió a criticar en las redes sociales la medida anunciada por el ministro de Economía, Sergio Massa: «La mayor traición de Massa es entregar fondos en dólares del fondo de los jubilados«, dijo y agregó: «Es necesario que todos pongamos acciones de amparo para que se devele la naturaleza intrincada del Ministro de Economía, un estafador serial».

Las críticas de Carrió son por la medida de obligar a todos los organismos públicos nacionales a canjear sus tenencias de bonos en dólares bajo legislación extranjera por títulos públicos en pesos que emitirá el Tesoro.

Actualmente se estima que hay más de 100 organismos del Estado con un stock de bonos denominados en dólares por un valor nominal de US$ 35.000 millones. En el ranking destacan el Banco Central y el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de Anses.

Los organismos estatales venderán sus títulos en dólares en el mercado a cambio de bonos de deuda en pesos emitidos por el Tesoro, con el objetivo de amainar los aumentos del Contado con Liquidación y el dólar MEP. La medida trascendió este martes por la noche y provocó la apertura a la baja de dichas letras en la mañana de este miércoles.

El anuncio de Sergio Massa

El ministro Sergio Massa pesificará la deuda que mantiene con los organismos estatales. Según el plan, deberán venderse los títulos en dólares en el mercado para tomar bonos de deuda del Tesoro en pesos. Esta maniobra permitirá poner liquidez en dólares y así calmar a los instrumentos financieros, como el Contado con Liquidación (CCL) y el MEP.

Con esa jugada, Massa volcará unos US$ 4.000 millones. “Economía suma instrumentos para la estabilidad económica. Hoy hay organismos del estado que cuentan con bonos denominados en dólares, tanto con legislación local (AL), como con legislación extranjera (GD). Los primeros (AL) no se utilizan para MEP/CCL”, destacaron en off the record fuentes de Economía, consultadas por PERFIL.

Esta iniciativa apunta a “colocar en el mercado una parte de los AL para generar profundidad; que el Ministerio de Economía, en coordinación con BCRA, concentre el manejo del resto de los AL que no se colocaron en el mercado; y retirar del mercado bonos GD”. “De esta manera Economía va a contar con capacidad de actuar en el mercado de dólares financieros sin afectar las reservas”, destacaron.

El extitular de la Cámara de Diputados espera lograr “absorber excedentes de pesos que de otra manera presionan sobre la inflación; reducir deuda en dólares con legislación extranjera; generar instrumentos para actuar en el mercado de dólares financieros sin afectar las reservas; concentrar el manejo de esos instrumentos (hoy diseminados en distintos organismos del Sector Publico) en el MEcon, en coordinación con BCRA”.