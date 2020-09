Emmy 2020: en un insólito blooper, premiaron por error a Jason Bateman

En el evento previo a la gran gala, el intérprete recibió momentáneamente el galardón a Mejor actor invitado en una serie dramática

Los Emmy 2020 tuvieron su propia versión del error del ganador equivocado de los Oscar el sábado por la noche, con Jason Bateman erróneamente nombrado por un premio ganado por la estrella invitada de “This Is Us”, Ron Cephas Jones.

Bobby Cannavale y Rose Byrne, fueron los encargados de dar a conocer el nombre del ganador entre los nominados: Jason Bateman por “The Outsider”, Ron Cephas Jones por “This is Us”, James Cromwell por “Succession”, Giancarlo Esposito por “The Mandalorian”, Andrew Scott por “Black Mirror”, y Martin Short por “The Morning Show”.

El protagonista de “Ozark” fue declarado ganador por su aparición como invitado en “The Outsider” de HBO, mientras que la pantalla mostraba correctamente el nombre real del triunfador: la estrella invitada de “This Is Us”, Ron Cephas Jones.

Al momento de anunciar el ganador, la voz en off dijo “Jason Bateman como Terry Maitland en “The Outsider”, mientras la pantalla decía otra cosa.

Los espectadores confundidos fueron informados después de una pausa comercial con un mensaje en pantalla que se trataba de un error: “Nuestras disculpas, se ha anunciado un ganador incorrecto. Lo estamos arreglando ahora “, decía. En efecto, Bateman no era el ganador del premio. En su lugar era Ron Cephas Jones, en la misma semana que su hija Jasmine Cephas Jones también obtenía otro Emmy por #Freerayshawn, serie de Quibi. Los espectadores confundidos fueron informados después de una pausa comercial con un mensaje en pantalla que se trataba de un error: “Nuestras disculpas, se ha anunciado un ganador incorrecto. Lo estamos arreglando ahora “, decía. En efecto, Bateman no era el ganador del premio. En su lugar era Ron Cephas Jones, en la misma semana que su hija Jasmine Cephas Jones también obtenía otro Emmy por #Freerayshawn, serie de Quibi. El equívoco se solucionó enseguida y, gracias al formato virtual, no se pudo ver la reacción de Bateman en directo a la hora de ganar el Emmy y posteriormente perderlo en milésimas de segundos.