Empezó“The Last of Us”,la serie basada en un juego mítico:apocalipsis, hongos letales y zombies brutales

El primer episodio de la ficción protagonizada por Pedro Pascal tiene mucho impacto y algunas escenas shockeantes.

*Se dan algunos detalles del argumento de The Last of Us

Shockeante, entretenido y prometedor. Así se puede definir al arranque de una de las series más esperadas por los gamers y amantes de las ficciones posapocalípticas. The Last of Us tuvo su primer episodio, un inicio en el que desplegó la gran mayoría de las armas que, parece, tendrá de acá en más: buenas actuaciones, mucha tensión y brutalidad por todos lados.

En su comienzo, la ficción que se estrenó en HBO Max logró ensamblar muchos aspectos que están desperdigados en diferentes momentos del desarrollo del videojuego. A pesar de lo intrincada que parece la trama, nunca se pierde la atención.

Eso, tal vez sea por la elección de los autores de que todo se desarrolle de manera cronológica y con un orden: en 1968, con la explicación de lo que podían llegar a hacer los hongos en un ser vivo, en 2003, con el impactante estallido de la crisis y, finalmente, 20 años después, en 2023, con la misión de Joel y Ellie.

De qué se trata “The Last of Us”

Creada por Craig Mazin para la televisión, The Last of Us está basada en el juego diseñado por Neil Druckmann, en el que una pandemia genera una infección que convierte a los humanos en zombies de diferentes tipos. Determinadas situaciones hacen que Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) terminen juntos con un objetivo: deben irse de la zona de cuarentena militarizada en la que viven y cruzar parte de los Estados Unidos que está completamente devastada.

En el camino tienen que enfrentarse no solo a diferentes tipos de infectados, sino también a bandas criminales que son el terror de los que sobrevivieron al apocalipsis zombie que se desató hace 20 años. Con un ritmo intenso, explosivo y dramático, el primer episodio llamado “Cuando estás perdido en la oscuridad” tiene una duración de una hora y 25 minutos, una extensión no habitual en estrenos.

Pedro Pascal y Bella Ramsay protagonizan «The Last of Us». (Foto: HBO)

Lo largo del capítulo se explica por la buena elección de lo que intentaron hacer los autores: en lugar de mostrar a través de flashbacks cómo fue que los dos protagonistas principales cruzaron sus vidas, optaron por hacerlo de manera cronológica. Así, nada queda librado al azar.

La serie se instala desde este lugar para contar su historia, sin vueltas: Ellie debe ser trasladada hacia un determinado punto de la peligrosa zona fuera de la cuarentena porque es una clave importante para el bien de la humanidad, mientras que Joel tiene que encontrar a su hermano.

Por qué “The Last of Us” puede llegar a ser uno de los mayores éxitos de 2023

Hay varias circunstancias que hacen que The Last of Us pueda llegar a ser una de las series más populares de este año. La conjugación de la masividad de su juego con la buena elección del casting es, tal vez, un combo infalible.

Hasta el momento, con altibajos, una de las sagas salidas de juegos que tuvo más éxito fue Resident Evil. Si bien tuvo siete películas, algunas muy taquilleras, la serie que se lanzó en 2022 no fue del todo bien recibida y ya se canceló.

Pedro Pascal interpreta a Joel en «The Last of Us». (Foto: HBO)

Aunque en Warner Bros. Discovery -propietaria de HBO Max- haya cambios profundos en su estructura, todavía tienen a The Last of Us como uno de sus caballitos de batalla y por la que hicieron una intensa campaña publicitaria en todo el mundo. Aunque se ideó en la gestión anterior, los nuevos directivos la ven como una apuesta segura.

El elenco es otro gran hallazgo. Los dos actores principales se hicieron famosos a partir de trabajar en otro producto de la misma señal, Game of Thrones: Pedro Pascal interpretó a Oberyn Martell y Bella Ramsey a Lyanna Mormont. ¿Qué los unía? El coraje de sus personajes, un rasgo que repiten en su nueva creación.

Bella Ramsay y Anna Torv, en «The Last of Us». (Foto: HBO)

Pero a la vez, hay otros actores que ya se vieron y otros que irán apareciendo con el correr de los episodios: Anna Torv, que hace de Tess; Merle Dandridge, que encarna a Marlene; Gabriel Luna, que interpreta a Tommy; Jeffrey Pierce, a Perry; Nick Offerman, actúa como Bill; entre otros.

Las referencias de “The Last of Us”

The Last of Us se inscribe en el universo de ficciones posapocalípticas como The Walking Dead que pintan un mundo agobiado y totalmente cambiado por la muerte y destrucción que hay a su alrededor.

La ficción protagonizada por Pedro Pascal alterna momentos de drama muy profundos que hacen recordar a la genial The Road con escenas arrolladoras como la del inicio de la pandemia que dejan ver un poco referencias a El amanecer de los muertos y Un lugar en silencio. La saga de REC, Exterminio y Soy Leyenda también están en el ambiente.

Con una intro que parece una copia de la que tenía Game of Thrones, la canción de fondo es del argentino Gustavo Santaolalla, que también creó las de las dos partes del juego. Es el toque de sonido necesario para que todo parezca un nostálgico western crepuscular.

Pedro Pascal y Bella Ramsay son los protagonistas de «The Last of Us». (Foto: HBO)

El prólogo, en el que un especialista da una entrevista sobre lo que podría pasar si el mundo se calentara mucho más, estremece por lo real: el cambio climático llegó hace tiempo. “Puede haber miles de millones de vidas con mentes envenenadas”, dice el doctor Neuman, en la piel de John Hannah, frente al asombro y el terror de todos en ese estudio de televisión.

El creador Craig Mazin sostuvo a The Hollywood Reporter por qué introdujo este momento antes de que pase todo lo demás. “Lo que estamos haciendo en esta escena es decirle a la gente que esto siempre estuvo acá”, cerró.

Si The Last of Us será un éxito popular de HBO como Game of Thrones, Succession, Euphoria o House of Dragon o no, se dilucidará con el tiempo. Su extraordinario primer episodio deja entrever que tiene todo para que así sea.

f:TN