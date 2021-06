Empleos para jubilados y mayores de 50: esta empresa busca 170 argentinos para trabajar

La empresa G&L Group busca empleados próximos a jubilarse en la Argentina. Cuáles son los requisitos y cómo aplicar.

A pesar de la crisis económica y sanitaria, las empresas locales y multinacionales continúan apostando por el país y quieren cubrir cientos de puestos de trabajo para continuar su expansión en el mercado local.

Este es el caso de G&L Group, una empresa argentina de tecnología que anunció la contratación de 170 empleados en la Argentina en 2021.

Adicionalmente, recientemente abrió nuevos puestos de trabajo y buscan personas próximas a jubilarse. Se trata de un plan de la compañía para desarrollar y captar talentos de 50 años o más.

«En esta nueva etapa de nuestro plan de contratación que iniciamos a principio de año y que busca sumar a más de 170 personas a la compañía, el foco está puesto en darle oportunidades a personas que están próximos a jubilarse, para que puedan seguir desarrollándose dentro del mercado laboral y sumar valor a los servicios que ofrecemos«, explica María Laura Palacios, CEO de G&L Group.

La empresa privada fue fundada en 1994 y ya cuenta con oficinas en Córdoba, Brasil y España. Sus principales clientes residen en el exterior en países como los Estados Unidos, Holanda, Suiza, Uruguay, Colombia, entre otros.

En la Argentina, las principales sedes están ubicadas en Parque Patricios, CABA, Buenos Aires, Puerto Madero y Ramos Mejía y, según datos de LinkedIn, emplean entre 200 y 500 personas actualmente.

Para aplicar en G&L Group, los requisitos de los 50+ será contar experiencia en Cobol, un lenguaje de programación orientado a negocios y tener experiencia en servicios financieros para rotar en diferentes áreas dentro de la empresa.

Qué es Cobol

Cobol es un lenguaje de programación que, aunque esté cerca de cumplir los 70 años de vida, jamás desapareció del gusto de las empresas financieras, así como de automotrices, donde tiene cautivo un mercado muy fuerte por muy buenas razones.

El factor común son los mainframe IBM, que utilizan automotrices como Volkswagen, Ford, Peugeot y General Motors, y los principales bancos públicos y privados del país, como el Nación, el Provincia, el Ciudad, el Galicia, ICBC, los procesadores de pagos como Prisma y Fiserv y hasta la Anses.

Cómo postularse

Antes de enviar la solicitud, un dato a tener en cuenta es la evaluación de los empleados que trabajan o trabajaron en la empresa. En la plataforma de sueldos Glassdoor, varios empleados dejaron comentarios anónimos y evaluaciones sobre G&L Group.

«Trabajé en G&P menos de un año. Las ventajas son la calidez y el profesionalismo. Las desventajas son pocas capacitaciones», escribe. «El sueldo está debajo de la media basado en el sindicato de comercio. Poca flexibilidad para estudiar», describe otra persona. «Mucho tiempo muerto entre proyectos. Compañeros muy amables y atentos. Hay días muy tranquilos».

Para aplicar, es posible mandar el currículum vitae al siguiente correo electrónico: busquedas@gylgroup.com. En el asunto, deberán especificar «Cobol«.

«Necesitamos más gente trabajando en el rubro, no sólo con formación académica de grado o posgrado sino también mayor cantidad de personas con ganas de seguir creciendo y aportando experiencia al sector», incita la empresa G&L Group en un comunicado.

Cómo aprender Cobol

IT Patagonia lanzó el programa IT 2030 Cobol que busca formar jóvenes profesionales. Se trata de un curso que incluye una capacitación Cobol y mainframe, empleabilidad y mentoring durante 24 meses y fue creado por un convenio entre IT Patagonia y Unidigital.

«Es una idea genial, que permite que un equipo de docentes capacite a este grupo de jóvenes, y cuyos integrantes más destacados podrán ingresar directamente a empresas demandantes de recursos Cobol», cuenta Leonardo Zrycki, un hombre de 67 años especializado en Cobol.

El proceso de mentoring, que permite empinar la curva de aprendizaje técnico y funcional, tiene como objetivo que en un plazo de dos años estos jóvenes se conviertan en profesionales de alta performance», sigue.

Zrycki actualmente está a cargo del mentoring de diez jóvenes que ingresaron a un importantísimo banco internacional en enero y la experiencia «es extraordinaria, por lo poco o nada habitual, y excelente en cuanto los resultados», subraya.

«El plan de capacitación sigue activo con ellos trabajando para el banco; me reúno todos los días con ellos para mejorar su curva de aprendizaje en múltiples dimensiones: programación, análisis de requerimientos, trabajo en equipo, y desarrollo de tareas de investigación, entre otras cuestiones», detalla.

O sea, con tres meses de un curso y la mentoría, estos jóvenes comienzan su recorrido en el rentable universo de los sistemas con un sueldo base -en palabras del entrevistado- de $ 75.000 y con todo dado para crecer en el futuro, más cuando se tiene en cuenta lo mucho que está creciendo el sector fintech en todo el mundo.

En esta línea, según el sitio de sueldos Glassdoor, un programador Cobol gana en promedio $90.000 al mes en la Argentina.

