En 10añosArgentina vendió jugadores por u$s3000 millones: cuál fue el equipo más exportador

Un informe de la FIFA determinó también que nuestro país es el segundo mercado a nivel global que más futbolistas transfirió en ese lapso de tiempo, después de Brasil

La FIFA acaba de dar a conocer un informe de características económicas en torno a los traspasos internacionales en el marco del negocio del fútbol masculino profesional, que abarca el periodo comprendido entre el año 2011 y el año 2020, y que dio a conocer la AFA en su sitio oficial.

La FIFA ha publicado un informe sobre traspasos internacionales en el fútbol masculino del periodo 2011-2020.



Se trata del estudio más exhaustivo hasta la fecha sobre fichajes en el mundo del fútbol.



Toda la información %u2139%uFE0F%uD83D%uDC47:https://t.co/FiEB0IvRjP pic.twitter.com/y6Er0tIvey





Se trata del estudio realizado con mayor profundidad hasta la fecha sobre fichajes en el mundo del fútbol, y la Argentina se encuentra en la segunda posición como el país que más futbolistas transfirió en los últimos diez años, registrando un total de 7444 transferencias en ese lapso de tiempo.





En este sentido es Brasil, con u$s 7100 millones, el país que más dinero generó gracias a las transferencias de jugadores, seguido de Francia con u$s 4500 millones, España con u$s 3600 millones, y Argentina que se ubica en el cuarto lugar, con una cifra que oscila los u$s 3000 millones. Sportbusiness

El estudio confirma el incremento ininterrumpido de la actividad en el mercado de fichajes durante la última década. En 2011, se registraron 11.890 traspasos, y en 2019 se alcanzó un máximo de 18.079. En ese periodo, se llevaron a cabo un total de 133.225 traspasos y cesiones internacionales y se invirtieron en ellos u$s 48.500 millones.



El pase más caro de este período es el de Neymar Jr. en el año 2017, cuando fue adquirido por PSG al Barcelona en una cifra estimada en u$s 200 millones, y que terminó resultado en una de las operaciones más polémicas de la historia del fútbol.

Mientras que Ángel Di María es el argentino que más dinero movió en transferencias con sus respectivos pases del Manchester United al Paris Saint Germain (2015) por u$s 75 millones y del Real Madrid a Manchester United (2014) por casi u$s 90 millones, según las cifras que ofrece la web especializada alemana Transfermarkt.

Además, entre los 70 fichajes más costosos también aparecen el de Mauro Icardi cuando fue transferido del Inter al PSG (2020) por casi u$s 60 millones; el de Sergio «Kun» Agüero que pasó del Atlético de Madrid al Manchester City (2011) por nada menos que u$s 50 millones, y el del cordobés Javier Pastore, por el cual el PSG le pagó al Palermo italiano alrededor de u$s 50 millones.

Un total de 66.789 futbolistas y 8264 clubes de 200 federaciones miembro de la FIFA protagonizaron los traspasos, cifras que remarcan el peso del fútbol en la economía global. Con 15.128 traspasos, los brasileños encabezan la lista de jugadores con destino a clubes extranjeros; les siguen los argentinos (7444), los ingleses (5523), los franceses (5027) y los colombianos (4287).





En relación a los clubes de Argentina, el equipo que más transferencias realizó entre 2011 y 2020 fue Boca Juniors con 119, seguido por Racing con 74, River con 73, San Lorenzo con 67, Vélez con 66 y Lanús con 56.

Otro de los datos indica que durante la pasada década, el número de clubes que realizaron fichajes internacionales creció más de un 30%, de los 3167 en 2011 a un máximo de 4139 en 2019.

La lista de los 30 primeros clubes en cuanto a primas de fichaje está compuesta exclusivamente por entidades europeas: Inglaterra (doce), España e Italia (cinco cada una), Alemania (tres), Francia y Portugal (dos cada una), y Rusia (una).

Estas 30 entidades gastaron un total de u$s 22.800 millones en primas de fichaje, lo cual representa el 47% del total global de la década.

f:Cronista