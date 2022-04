En 2023,Alberto irá por una fuerza y losK,por otra: Cristina será la candidata

Por Carlos Pagni

OPINIÓN. Los extremos empiezan a buscar una personificación, encarnar en alguien ¿Iremos a una elección Macri contra Cristina y se aclarará todo?

Los últimos movimientos políticos en el oficialismo dan cuenta de que Cristina Kirchner está haciendo su propio armado y Alberto Fernández ya no está incluido en él. (Foto: Télam/EFE).

“Han vuelto y lo que vemos es que no han aprendido nada y peor, no han olvidado nada”. Esa es una frase que corresponde al historiador Edmund Burke, que está mirando la reposición de Los Borbones en los principales países de Europa después de las guerras napoleónicas, de la derrota de Napoléon.

¿De qué estamos hablando? De la vuelta de los políticos, y que hay una vuelta o varias vueltas que nos dejan abierta la pregunta de si habrán aprendido algo o si habrán olvidado algo respecto de su experiencia anterior.

¿A qué me refiero? Hoy hubo dos episodios relevantes en el campo del oficialismo. El primero son las declaraciones del ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque. Es el policía malo de La Cámpora. El policía bueno es Eduardo ”Wado” de Pedro, que dice desde Israel: “Son ruidos, no hay problemas con el gobierno de Alberto Fernández”.

Hoy, Larroque lo volvió a defenestrar a Fernández en la persona de Guzmán, del ministro de Economía, diciendo que carece de legitimidad porque no lo votó nadie, cosa que suele pasar con los ministros de Economía; que él, cuando llegó Guzmán, no sabía ni quién era. Pero lo más importante, que carece de un proyecto de desarrollo. Es decir, una impugnación política no a Guzmán, sino a Alberto Fernández.

Al mismo tiempo, en la provincia de Buenos Aires se produce una reunión para institucionalizar el Frente de Todos. ¿Qué quiere decir eso? La verdad de esa frase: ponerle límites. Están los intendentes, representados por Martín Insaurralde (Lomas de Zamora); La Cámpora, representada por Máximo Kirchner; y el Frente Renovador, representado por Sergio Massa. Alberto Fernández, Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis, Victoria Tolosa Paz, la gente de Alberto Fernández en la provincia de Buenos Aires, bien gracias, no estaba. Daría la impresión de que no los invitan, de que se está delimitando una nueva fuerza política que hace juego con el nuevo bloque de senadores armado por Cristina Kirchner, Unidad Ciudadana.

La tercera novedad es relevante, es una reunión de Cristina Kirchner con una generala, Laura Richardson, la jefa del Comando Sur del Pentágono.

El detalle importante es que la reunión la pidió Cristina, no la pidió esta emisaria de Biden en el área de Defensa ¿Por qué? Ya es la segunda reunión en poco tiempo que Cristina Kirchner mantiene con representantes de Estados Unidos. También estaba el embajador americano. Porque todo este armado daría la impresión de que está buscando un candidato ¿No es Alberto Fernández, que dice que va por la reelección? No. Ya está claro que Fernández irá por una fuerza y el kirchnerismo por otra. Cristina va a ser la candidata. Vuelve Cristina.

¿Por qué es interesante esta novedad? Porque en Juntos por el Cambio se empieza a descongelar también la candidatura de Macri. Los extremos empiezan a buscar una personificación, encarnar en alguien ¿Iremos a una elección -es muy temprano para preguntarlo-, en el 2023, Macri contra Cristina y se aclarará todo?