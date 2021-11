“En Argentina no hay futuro”:la opinión que destacó FinancialTimes para describir al país antes de las elecciones

Un artículo del diario británico repasa el escenario económico y social del Gobierno, donde menciona la alta inflación y el congelamiento de precios

8 de Noviembre de 2021

“No hay futuro en la Argentina, para aquellos como yo que quieren jubilarse y no hay futuro para los más jóvenes”. Así lo afirmó una pensionada de 62 años de Buenos Aires al diario británico Financial Times, en un artículo que repasa el escenario económico y social antes de las elecciones legislativas del próximo domingo, desde la alta inflación y el congelamiento de precios a la decisión de muchos argentinos de irse del país.

La publicación, firmada por Lucinda Elliott and Michael Stott, señala que “una economía que se desmorona y una inflación vertiginosa avivan el descontento que amenaza al partido que gobierna en las elecciones”. Lo hace en base a la consulta de encuestas. En este sentido, advierte que esta situación le puede costar al peronismo la mayoría en el Senado.

El texto, además, enumera que en el mes de septiembre la inflación fue del 52,5%, “una de las más altas en el mundo y los economistas temen que aumente más el próximo año”. También hace una mención a la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la residencia presidencial de Olivos, en la que también participó Alberto Fernández, en medio de una cuarentena “que enfureció a los argentinos”.

“Alberto Fernández impuso una de las cuarentenas más largas de América Latina, que aplastó la economía pero no logró evitar una cifra de muertos casi tan grave como la de Brasil”, advirtieron los columnistas.

Por otro lado, también señalaron que con el objetivo de conseguir más votantes, “el Gobierno aumentó los pagos de asistencia social con la impresión de dinero del Banco Central y congeló los precios de 1400 productos para el hogar hasta enero, incluidos licor, vermú y comida para gatos”.

En otro apartado, mencionan que empresarios como Alejandro Bulgheroni o Gustavo Grobocopatel “viven en el vecino Uruguay, donde la economía es más estable y el régimen fiscal más amigable”. Misma elección -según el artículo- adoptaron “cientos de personas” que eligieron Montevideo como destino. En este punto citan a Laura, que dejó el país porque “todos los meses el salario valía menos”.

También citan una encuesta de Taquion, que señala que “a pesar de las restricciones por el COVID-189, 130.000 personas salieron del país para trabajar o estudiar en el extranjero en los primeros nueve meses del año”.

Sobre la relación del país con el FMI, el Financial Times asegura que “las esperanzas de un acuerdo rápido se han evaporado a medida que los peronistas endurecieron su postura negociadora” y, a su vez, hace una referencia a las brecha cambiaria entre el dólar oficial y la cotización libre: “Los inversores se han asustado y el dólar en el mercado negro se cotiza a casi el doble de la tasa oficial a medida que crecen los temores de una devaluación, algo que el ministro Martín Guzmán insistió en que no sucederá”.

Por último, cita una frase del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quién califica como un “administrador eficiente” y como “un opositor que busca aprovechar el descontento popular”. “La única forma de arreglar la economía argentina es tener un plan acordado por consenso y aprobado con una base de apoyo mucho más amplia”, afirmó el mandatario porteño al medio británico.

También hay una mención al crecimiento de “políticos más radicales”, como Javier Milei, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, “con una plataforma libertaria que incluye la abolición del Banco Central, el amor libre y la oposición al aborto”.

Luego de la derrota del Gobierno en las PASO del pasado 12 de septiembre, el Financial Times ya había publicado un artículo en donde aseguró que “Argentina es conocida por decepcionar a los inversores”.

“Una inesperada y contundente derrota del gobierno en las elecciones primarias de mitad de período del domingo podría parecer una buena noticia para los inversores, que están deseosos de que Argentina recorte el gasto, reduzca la inflación y llegue a un acuerdo con el FMI para reestructurar una deuda de 45.000 millones de dólares”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que “es demasiado pronto para celebrar; el mal resultado del partido peronista de izquierda del presidente Alberto Fernández no anuncia necesariamente una mejor política económica o una victoria de la oposición en las elecciones presidenciales de 2023″.

Por el contrario, indicó que “a corto plazo, podría provocar un giro hacia políticas más populistas. Los peronistas obtuvieron sólo el 31% de los votos, mientras que la coalición Juntos, favorable a los inversores, obtuvo el 40%”, argumentó en aquel momento,

f:Infobae