En cinco días se quemaron casi 4 mil hectáreas en el norte provincial

Unas 2.200 hectáreas fueron consumidas por las llamas en Orán y 1.700 en San Martín. La situación es compleja en Urundel y Colonia Santa Rosa.

Casi 4 mil hectáreas se quemaron en el norte provincial durante los últimos cinco días a causa de incendios forestales. De ese total, alrededor de 2.200 hectáreas fueron consumidas por las llamas en el departamento de Orán y otras 1.700 en el departamento San Martín, según los últimos reportes de la Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia de Salta. Al cierre de esta edición había varios focos ígneos activos en los mencionados departamentos, y puntualmente en Urundel y Colonia Santa Rosa (Orán).

El jefe de Bomberos de la Policía de Salta, Sandro Santos, precisó que en Colonia Santa Rosa se quemaron 2 mil hectáreas y que el fuego se extendió hasta la localidad de Yuto, en la provincia de Jujuy, en las últimas horas.

En la localidad de Colonia Santa Rosa se encuentran más de 50 efectivos para sofocar los incendios. El operativo se lleva adelante tanto por tierra como por aire. Trabaja la Brigada Forestal de la provincia, cuarteles de Bomberos Voluntarios de las jurisdicciones y brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, con el soporte aéreo de helicópteros hidrantes de la Provincia y la cooperación del sector privado. Las tareas están bajo la coordinación operativa, logística y la distribución de recursos de la Subsecretaria de Defensa Civil.

El martes pasado en Tartagal se quemó una hectárea en cercanías al santuario Virgen de la Peña. «Está todo controlado en Tartagal», sostuvo Santos.

En Orán se había desatado otro incendio en cercanías a Aguas Blancas. Hubo peligro de alcanzar viviendas. Allí se quemó una hectárea.

Se supo que los efectivos realizan un amplio despliegue por tierra para realizar las tareas de sofocamiento, ensanchamiento de picadas, entre otras acciones de combate.

El subsecretario de Defensa Civil de la provincia, Jorge Arce, se encuentra en el norte provincial para supervisar el operativo integral. El funcionario puntualizó que la base de la Brigada Forestal está apostada en Valle Morado, desde donde se distribuyen los recursos.

Las zonas más afectadas por los incendios son Colonia Santa Rosa, Urundel, Salvador Mazza, Orán, Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, Aguaray, Embarcación, entre otros.

Desde Defensa Civil se monitorea a diario, también, de manera satelital, el comportamiento de los incendios forestales y las superficies afectadas.

Preocupante

La problemática de los incendios forestales y hectáreas quemadas son muy preocupantes. Enero de este año fue un mes atípico porque registró un alto porcentaje de superficie arrasada por las llamas. Según datos proporcionados desde la Subsecretaría de Defensa Civil, ese mes se quemaron 3.600 hectáreas en todo el territorio salteño. Para tener una noción sobre la cantidad de áreas perdidas ante el fuego, equivalen a 4.897 canchas de fútbol del estadio Padre Ernesto Martearena.

La situación es compleja porque las 3.600 hectáreas quemadas a principio de año representan el 22% del total del territorio arrasado por las llamas en todo 2021. El año pasado en la provincia hubo un total de 15.897 hectáreas quemadas. Un registro 60% menor si se lo compara con el de 2020, ya que la cantidad de superficie afectada por las llamas ese año llegó a más de 40 mil.

El alarmante dato vuelve a poner en relieve el daño ocasionado por el cambio climático, con las prolongadas sequías y la mano irresponsable del hombre que en el 95% de los casos suele ser responsable de los focos ígneos.

Temporada

En Salta la temporada de incendios forestales empieza los últimos días de junio y termina en diciembre con las primeras lluvias. Es la época en la que prácticamente en la provincia no se producen precipitaciones.

Desde la Policía de Salta recomiendan no realizar fogatas en lugares descampados, no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en campos ni espacios verdes y no quemar basura ni pastizales. Ante un foco de incendio reportar inmediatamente al Sistema de Emergencias 911.

La provincia de Salta está dentro del Sistema Nacional del Manejo del Fuego que se suma a la brigada forestal y a toda la estructura de bomberos que incluye a los cuerpos de voluntarios que están asentados en distintas localidades. Este sistema que sirve para compartir recursos para combatir los incendios también se traslada al de las estadísticas, ya que Nación cuenta con el reporte de incendios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).