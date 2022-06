En el Gobierno temen un desplante de Cristina Kirchner a Alberto Fernández

El Presidente y la Vice se verán las caras tras 94 días en un acto por los 100 años de YPF. Los motivos por los que el mandatario tardó en confirmar su presencia.

Alberto Fernándezy Cristina Kirchner se verán este viernes las caras por primera vez en 94 días. Fueron largas jornadas de tensión y peleasen las que el Frente de Todos se vio sacudido por una interna que parece no tener fin y que ahora sumará un nuevo capítulo.

El reencuentro se producirá en el acto por los 100 años de la empresa YPF y el Presidente demoró la confirmación de su presencia ya que la Casa Rosada teme un desplante de la Vicepresidenta.

Es que si bien en el Frente de Todos quieren que termine la confrontación entre ambos, Cristina Kirchenr insiste en pedir la cabeza del ministro de Economía Martin Guzmán porque dice que le mintió.

El presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidente Cristina Kirchner, en la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso. Fuente: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni.

La pelea de fondo entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández

La Vicepresidenta sostiene que el titular de la cartera de Hacienda no le contó la verdad sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahora, además, está en la mira por la alta inflación que azota al país con un último índice, el de abril, del 6%.

Toda la organización del evento -que será a las 17 en Tecnópolis- está a cargo deLa Cámpora. De hecho, buena parte del directorio y trabajadores de la compañía petrolera pertenece a la organización que comanda Máximo Kirchner. YPF es un área estratégica que Cristina Kirchner siempre busca tener bajo su ala.

Hay dudas respecto a si realmente el cara a cara de Alberto Fernández y Cristina Kirchner significará una recomposición del vínculo entre ambos. Cerca del Presidente temen que haya gestos o hasta críticas directas de la Vice.

El ministro del Interior Eduardo «Wado» de Pedro es uno de los puente de comunicación entre el Presidente y la Vice. (Foto: NA – Juan Vargas).

La trastienda del reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner

En las últimas horas, hubo intercambios a través de los ministros Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social) para intentar “coordinar” un acto sin acusaciones cruzadas.

Será la primera vez que comparten un espacio desde la apertura de sesiones ordinarias, el 1° de marzo de este año. Después, solo cruzaron un saludo escueto cuando nació el hijo del Presidente, Francisco, en abril.

El clima de tensión dentro del Gobierno no solo no es nuevo, sino que es palpable. La última vez que Cristina habló en público fue en la Universidad de Chaco el 6 de mayo. Allí apuntó directamente al rumbo económico del país y, particularmente, al ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Fue una acción generosa que quien resultó electo presidente pudiera elegir quién era su gabinete económico”, dijo Cristina. Y agregó:“Las únicas víctimas son los que no llegan a fin de mes, los que no tienen laburo, los que no tienen para darle de comer a sus hijos. Por eso debemos debatir, no por la boleta única. Tenemos que debatir para ver cómo le devolvemos a la gente la esperanza y los anhelos”.