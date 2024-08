En el PRO ahora miran a Galperin como un posible candidato a presidente: «Es el Trump argentino»

El empresario empezó a levantar el perfil y a marcar postura distintos temas de la agenda pública. En el PRO lo ven como una opción a Macri.

En un sector del PRO, ha comenzado a circular la idea de que Marcos Galperin, el fundador de Mercado Libre, podría ser un posible candidato a presidente, una especulación que él mismo ha avivado al elevar su perfil público de manera notable.

El rumor ha ganado fuerza en las últimas semanas entre los dirigentes del PRO que ven a Galperin como una alternativa a Mauricio Macri. Aunque Macri coquetea con la idea de postularse como candidato a senador por la Capital, se dice que no está convencido debido a la alta negatividad de su imagen, comparable a la de Cristina Kirchner. Este sector del PRO ha notado que Galperin ha comenzado a adoptar un rol más visible en la esfera pública, abandonando su anterior postura como crítico de Milei en las redes sociales y empezando a opinar sobre temas más amplios de la agenda pública, más allá de los intereses de su empresa tecnológica.

Un ejemplo reciente de su creciente participación en el debate público fue un tuit en respuesta a un artículo de la BBC sobre el conflicto en Medio Oriente. En su comentario, Galperin criticó que cuando la BBC se refiere a las Islas Malvinas, no menciona que son un territorio ocupado por los británicos, un posicionamiento claramente distante del apoyo que Javier Milei ha expresado por Margaret Thatcher.

Hey @BBC when you write about the Falkland Islands, are they just the "Falkland Islands" or are they the "British Occupied Falkland Islands"? https://t.co/0nYYvyFBTh