En el segundo trimestre hubo casi un millón de nuevos desempleados y creció la pobreza, el hambre y la indigencia

En el segundo trimestre de este año, según la UCA, la indigencia, sufrida por personas que no acceden a lo básico, subió de 3 a 4 millones aproximadamente. La pobreza pasó de 14,5 a 18,5 millones.

Hay nuevas estimaciones sobre la situación crítica de la Argentina en el segundo trimestre. En materia de empleo, se perdieron 950.000 puestos, la pobreza aumentó en 4 millones de personas y la indigencia sumó un millón más. Las cifras surgen del Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Además, se duplicó la cantidad de personas que pasan hambre, en un porcentaje que va del 7,5% al 14%. Por otro lado, Unicef Argentina proyecta que, a fines de 2020, el 62,9% de los chicos del país será pobre.

En el segundo trimestre de este año, según la UCA, la indigencia, sufrida por personas que no acceden a lo básico, subió de 3 a 4 millones aproximadamente. La pobreza pasó de 14,5 a 18,5 millones de personas. La inseguridad alimentaria severa -reducción de dieta con eventos frecuentes de hambre en los hogares- habría pasado de 7,5% a 14%.

«En materia de indigencia, según microdatos del Indec correspondientes al 4° trimestre de 2019, la tasa de indigencia urbana afectaba al 8,7% de la población y el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza era de 38,4%. Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social, con base en simulaciones con datos del INDEC, la pobreza en la Argentina habría llegado al 44,7% de población en el segundo trimestre de 2020, mientras que la indigencia habría subido al 10,3%», informan desde la UCA.

En agosto, la Canasta Básica Alimentaria marcó que un adulto necesitaba $ 6081 para no ser indigente, y $14,717 para no caer en la pobreza.

Para el Observatorio, dirigido por el investigador Agustín Salvia, al finalizar el segundo trimestre del año ya se habrían perdido 300.000 empleos formales y más de 650.000 trabajos informales.

Los últimos datos del Ministerio de Trabajo en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), del mes de junio, muestran que, en la comparación interanual, el total de personas asalariadas se contrajo un 3% (-291.000 trabajadores). Esta caída se compone de retrocesos del 4,8% en el sector privado (-289.600 personas) y del 3,9% en el trabajo en casas particulares (-19.200), mientras que el sector público se expandió un 0,5% (+17.500 trabajadores).

Sin embargo, a estas cifras hay que agregarle la cantidad de trabajadores no registrados que, según FIEL, son 7 millones de personas, entre ellos, más de 4 millones asalariados que no están dentro de la seguridad social. Un tercio de los asalariados no tenían descuento jubilatorio en el primer trimestre de este año, según las últimas cifras del Indec, pero a esta suma hay que agregarle la cantidad de empresas que decidieron conservar a los empleados, pero no hacer los aportes durante la pandemia.

Por otro lado, los últimos datos de Unicef Argentina estiman la pobreza infantil en el país -en la Segunda encuesta nacional de impacto del Covid-19 en familias con niñas, niños y adolescentes-, que entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad de chicas y chicos pobres pasaría de 7 a 8,3 millones.

En diciembre de este año, el porcentaje de niños y niñas pobres alcanzaría el 62,9%, un incremento de casi 5 puntos respecto de los niveles de pobreza infantil estimados en mayo pasado (58,6%). Los cálculos están hechos en datos oficiales del Indec y pronósticos del Producto Bruto Interno (PIB) provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI).